Президент Эстонии дал прогноз, как РФ может 'ответить' на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

В Эстонии спрогнозировали возможный ответ Российской Федерации на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. По мнению президента страны Алара Кариса, сил для ответа военным путем у России не достаточно.

А вот кибератаки или гибридные операции в регионе агрессор вполне может провести. Заявление эстонского президента на этот счет цитирует "Европейская правда".

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что его страна всецело поддерживает возможное присоединение Швеции и Финляндии к НАТО. Это, считает он, существенно усилит безопасность в Балтийском регионе.

По его словам, Эстония поддерживает возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку это укрепит безопасность в регионе Балтийского моря.

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"Эстония выступает на стороне Финляндии и поддерживает ее как политически, так и практически", - сказал Карис перед встречей со своим финским коллегой.

Он также попытался спрогнозировать, как ответит на такое расширение Альянса Российская Федерация, которая вторглась в Украину как раз под поводом недопущения вступления в НАТО украинского государства.

Карис убежден, что у России нет ресурсов для демонстрации значительной военной мощи в регионе в ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. А вот кибератаки или гибридные российские операции - вполне возможны.

Безопасность в Европе, заявил Карис, оказалась под угрозой из-за развязанной Россией войны в Украине. Он назвал главные приоритеты, которые стоят сейчас на европейской повестке: окончание войны с победой в ней Украины, а также энергетическая независимость и безопасность европейских стран.

"Пока важно поддерживать Украину и продолжать оказывать давление на Россию с помощью санкций. Экономические санкции, согласованные в Европейском Союзе, не могут быть ослаблены до возмещения ущерба от войны", - убежден президент Эстонии.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что премьер и президент Финляндии поддержали вступление страны в НАТО. По данным СМИ, страна подаст заявку на присоединение к Альянсу уже 16 мая.