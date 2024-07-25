Блог | Предвыборная мозаика: жена еврея, который за Палестину, против американского Горбачёва
- Трамп, узнав о запланированной медийной активности Байдена, высказал допущение, что Байден, видимо, просто уже забыл о своём снятии с выборов.
- Байден планирует сконцентрироваться в последнем полугодии своего президентства на помощи Украине и Израилю — The Financial Times.
- Камала Харрис, если станет президентом, уволит госсекретаря Блинкена, министра обороны Остина и советника по вопросам национальной безопасности Салливана — The Wall Street Journal.
- Согласно последним опросам Харрис и Трамп имеют примерно равные рейтинги, разница между которыми находится в рамках статистической погрешности, при этом того, чей рейтинг все-таки немного больше, разные опросы называют по-разному, то есть показатели Харрис уже лучше, чем у Байдена, который безоговорочно от Трампа отставал, — опросы Bloomberg, Reuters.
- Женщина с корнями из Индии, Ямайки, Африки и мужем-евреем (возможно, впрочем, как допускают, пропалестинским) будет противостоять на выборах — в качестве опоры стабильности — "американскому Горбачёву", который хочет подорвать существующую в стране политико-административную систему изнутри.
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