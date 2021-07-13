Посол РФ в Вашингтоне потребовал от США уважения и назвал "главный интерес" Москвы

Посол России в США Анатолий Антонов потребовал у Вашингтона уважения к Москве. При этом, по его словам, РФ не ждет от Соединенных Штатов каких-то особых услуг или помощи.

Как сообщается в Facebook российского посольства, об этом Антонов заявил, выступая перед русскоговорящими студентами Института международных исследований в Монтерее, Калифорния. Он выразил ожидание, что интересы России будут учитываться Америкой ради построения взаимовыгодных отношений.

Посол считает, что проблемы и опасности, с которыми сталкиваются РФ и США "в нынешней турбулентной глобальной обстановке", требуют от них сотрудничества. Российская сторона якобы к нему готова.

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Он добавил, что для его страны неприемлема точка зрения "кое-кого в Вашингтоне", что Россию можно использовать в своих целях, а затем "отодвинуть в сторону и даже всячески шельмовать, когда она уже не может быть полезна для интересов Америки".

Антонов также отметил, что за последние годы между государствами накопилось слишком много взаимных претензий и противоречий, которые одним рывком урегулировать не получится.

"Однако возможности для позитивной динамики есть", – заверил дипломат.

Напомним, в июне Россия решила вернуть в США посла, которого отозвала после заявления об "убийце Путине".

Антонова отозвали в Москву после того, как Джо Байден согласился с утверждением, что Владимир Путин – убийца. Вместе с тем, главу американской дипмиссии в Москве Джона Салливана отозвали в Америку.

На саммите в Женеве 16 июня президенты договорились о возвращении послов, которые находились в своих странах с весны.

Как сообщал OBOZREVATEL, американское посольство в России с 1 августа приостанавливает работу по выдаче виз. К этому привело включение Кремлем США в список недружественных стран.

По словам Салливана, это "серьезно сказалось и еще скажется в будущем на работе наших дипломатических представительств в России".