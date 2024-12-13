Последние события в Сирии показывают, что Турция на правильном пути, – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о ситуации в соседней Сирии, где повстанцы свергли режим сирийского диктатора Башара Асада, вынудив его бежать из страны. По его словам, последние события в Сирии показывают, что Анкара "на правильном пути".

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Такое заявление Эрдоган сделал после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Его слова процитировали на официальном акаунте канцелярии турецкого президента в социальной сети Х.

"Президент Эрдоган заявил, что последние события в Сирии показывают, насколько точной является гуманитарная и сознательная внешняя политика Турции, и что сотрудничество со странами Европейского Союза необходимо в борьбе с терроризмом, восстановлении Сирии и реформировании существующих институтов", – написали в канцелярии.

Отмечается, что Эрдоган и Орбан обсудили "двусторонние отношения между Турцией и Венгрией, региональные и глобальные вопросы". Турецкий президент сказал, что Анкара стремится к "развитию турецко-венгерских отношений, которые превосходны и существуют уже 100 лет".

Напомним, что ранее Эрдоган заверил, что Турция не претендует на земли Сирии и пожелал соседям "мира и покоя".

Как сообщал OBOZ.UA, Reuters пишет, что Турция была проинформирована о планах сирийской оппозиции свергнуть режим Башара Асада еще за полгода до начала масштабного наступления. Повстанцы получили "молчаливое одобрение" от Анкары.

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