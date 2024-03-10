У них противоположные политические комплексы после Второй мировой.

Францию небезосновательно обвиняли в трусости — и накануне той войны, и во время её. Поэтому теперь Макрон хочет доказать, что Франция стала смелой.

У Германии же — комплекс иной: ноги никакого немецкого солдата больше не должно быть ни в россии, ни в Украине. И для Шольца главное — чтобы немцев не обвинили в разжигании очередного пожара.

Если же отвлечься от комплексов и вопроса, кто громче, то помощь Германии Украине меньше лишь американской и больше не только французской (кстати — в разы!), но даже и британской.

Конечно, было бы прекрасно, если бы Макрон стал ещё и щедрым, как Шольц, а Шольц — ещё и смелым, как (по крайней мере, на словах) Макрон. Нам бы и деньги, и Taurus. Но не стоит Францию обвинять в том, что она не Германия, а Германию — что она не Франция.

Ну а пока две мощнейшие страны ЕС находятся в плену старых комплексов (которые, впрочем, мешают лишь Германии; Франции же — наоборот), надеемся на тех, у кого комплексов от Второй мировой нет, — US and UK.

И в Соединённых Штатах, и в Соединённом Королевстве — у Украины двухпартийная поддержка. Но американцам мешает болезнь, которую британцы переносят значительно легче, — предвыборный синдром.

Америка болеет, Франция жадная, Германия напугана. Помоги, Господи, Залужному выдавить из Великой Британии максимум. Нам всем на пользу.