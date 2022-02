Польский дипломат во время прогулки по Турции нашел затерянный город Фиваса: удивительная история

Сотрудник посольства Польши в Анкаре случайно нашел руины затерянного древнего города Фиваса. Исследователь-любитель помог решить загадку, которая более двух столетий ставила ученых в тупик.

Как сообщает Anadolu, Роберт Д. Рокицки наткнулся на части Фивасы в 2021 году в деревне Пинаркая в южной провинции Караман в Турции. Дипломат увлечен историей и часто исследует турецкую сельскую местность, ища скрытые руины или исторические места.

"Здесь я могу свободно заниматься своим любимым видом туризма, который я называю "histracking" – походами по бездорожью в поисках исторических мест", – поделился подробностями Рокицки.

Дипломат рассказал, что бродил по горам Тавр и зашел в деревню Пинаркая. При этом, искал поляк совершенно другое место – связанное с популярной легендой о семи спящих (по рассказу, семеро молодых христиан, которые жили в эпоху зари развития христианства на территории современной Турции, спасались от гонений и укрылись в пещере).

Намеков на нужное место Рокицки не нашел, однако наткнулся на части затерянной Фивасы. Как признался археолог-любитель, все произошло случайно.

Известно, что город сыграл исторически важную роль в 500-летнем конфликте между Византийской империей и различными мусульманскими халифатами за контроль над территорией полуострова Анатолия (современная Турция).

Фиваса была одним из нескольких городов во внутреннем регионе Малой Азии, расположенном к северу от гор Тавр. После нескольких столетий независимости контроль над регионом получили римляне в третьем веке до нашей эры. Ликаония стала отдельной римской провинцией только в 371 году нашей эры. Со временем Фиваса превратилась в пограничный оплот Византийской империи. Ликаония была полностью обращена в христианство к четвертому веку, став первым регионом в Малой Азии, полностью обратившимся в новую религию.

Регион Ликаония, который был расположен на пересечении древних торговых и культурных путей, был местом интенсивного движения и взаимодействия многих племен и народов. Однако Фиваса, которая была расположена тут же, не попала на распространенные маршруты. Возможно, поэтому ученые на протяжении 200 лет безуспешно пытались найти ее.

Отмечается, что Фиваса долгое время была малоизвестной, однако в шестом веке город оказался на линии фронта, поскольку мусульмане завоевали соседнюю Киликию.

Предвидя будущие неприятности, византийцы построили в городе замок, чтобы защитить свою территорию от мусульманского вторжения. Их худшие опасения оправдались, и в 793 году нашей эры Фиваса была вынуждена сдаться вражеским войскам.

Византийский император Никифор I пошел в наступление на мусульманских захватчиков Фивасы в 805 году и сумел вернуть город под свой контроль, но не надолго. Затем он несколько раз переходил под то или иное управление.

Как объяснил профессор Стивен Митчелл, научный сотрудник Британской академии и почетный секретарь Британского института в Анкаре, открытие истинного местонахождения Фивасы даст возможность ответить, как византийские силы могли так эффективно перемещаться между Иконием и Аданой во время своей кампании против мусульман.

"Открытие Рокицки начинает совершенно новую главу в истории конфликта между византийцами и арабами в 10-м и 11-м веках", – сказал Митчелл.

Теперь археологи намерены исследовать руины, артефакты и надписи в Фивасе с целью узнать больше о жизни города.

