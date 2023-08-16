Польские пограничники спасли от смерти мальчика из Украины: он начал задыхаться

13 августа на пограничной зоне Польши пятилетний ребенок из Украины едва не погиб в автомобиле. Мальчик затянул на себе ремень безопасности и начал себя душить, механическая система не позволила родителям освободить его.

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Испуганный отец срочно обратился к сотрудникам Госпогранслужбы в Корчеве. Как сообщили на сайте польского ведомства, пограничники срочно бросились на помощь.

"Чтобы освободить задыхающегося ребенка, они перерезали ремни безопасности. После того как медики, подоспевшие к машине, убедились, что малышу ничто не угрожает, его передали матери", – указано в сообщении.

Женщина отчаянно поблагодарила спасителей своего сына. Затем семья смогла продолжить путь в польский Бещад.

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлой неделе на пунктах пропуска в Закарпатье образовалась колоссальная очередь из автомобилей и пассажирских автобусов. На границе с Польшей люди буквально часами стояли под 30-градусной жарой.

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