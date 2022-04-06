Польша вооружает армию танками Abrams: раскрыты детали крупнейшего соглашения в истории страны

Польша подписала контракт на 4,75 миллиарда долларов на поставку 250 американских танков Abrams. Первую партию современных танков должны поставить в конце 2022 года.

Такое решение было принято в рамках общего наращивания обороны после вторжения России в Украину. Об этом сообщает издание CNN.

Танки Abrams производства Соединенных Штатов Америки поступят в состав 18-й механизированной дивизии Вооруженных сил Польши, которая базируется недалеко от границы с Украиной.

По словам министра обороны Польши Мариуша Блащака, задача этих танков будет заключаться в сдерживание потенциального агрессора. Он добавил, что сделка включает в себя машины технического обслуживания, переносные мосты, обучение и материально-техническое обеспечение, а также боеприпасы.

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Министерство обороны заявило, что сделка, впервые согласованная в июле прошлого года, является одной из крупнейших в истории Польши. В рамках модернизации своих вооруженных сил Польша также покупает американские истребители-невидимки F-35 в рамках сделки, подписанной в 2020 году. Эти 32 боевых самолета должны начать прибывать в Польшу в 2026 году.

Напомним, США одобрили продажу Болгарии восьми истребителей F-16. Таким образом Вашингтон намерен повысить безопасность страны на фоне войны России в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте Польша собиралась предоставить Украине истребители МиГ-29. Однако позже было решено, что вместо самолетов нашей стране могут передать системы ПВО.

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