Польша призвала Чехию не допустить 'абортный туризм' – СМИ

Чехию призвали внести изменения в законодательство об абортах, которые запретят так называемый "абортный туризм".

Об этом говорится в письме временно поверенного Польши в Чехии Антония Вреги, которое обнародовал портал Respekt.cz.

Чешский парламент рассматривает вопрос урегулирования условий, при которых иностранки смогут делать аборты в Чехии.

Дипломат отметил, что уважает суверенитет Чехии и мнение граждан насчет абортов. При этом он призвал также уважать демократические процессы и культурные ценности в Польше.

Врега считает, что законодательная инициатива приведет к тому, что гражданки Польши, где такая процедура запрещена, будут ездить в Чехию.

"Мы воспринимаем как неприятность с точки зрения чешско-польских отношений, если законодательные предложения по легализации коммерческого абортного туризма открыто оправдываются намерением обойти польское законодательство, защищающее нерожденную человеческую жизнь, и если эти предложения должны призвать граждан Польши к нарушению польских законов", – пояснил дипломат.

В то же время неизвестно, подлинное ли это письмо. Портал Onet.pl в связи с этим обратился за комментариями в МИД Чехии, но ответа пока не получил.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конституционный суд Польше признал неконституционным законодательство, которое разрешало женщинам делать аборты в некоторых случаях.

Прерывать беременность можно было, если у плода есть тяжелые и необратимые дефекты или неизлечимые болезни. Теперь это фактически запрещено. Это вызвало массовые протесты в стране.