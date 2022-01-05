Полицейские открыли огонь: в казахстанском Атырау погиб первый протестующий

В Казахстане есть как минимум одна жертва антиправительственных протестов. В городе Атырау полицией убит митингующий.

Об этом сообщает Insider. Когда полицейские открыли огонь, были ранены минимум два человека.

Одному из протестующих попали в голову, в результате чего он скончался.

Также сообщается, что весь состав одного из полицейских участков в Атырау перешел на сторону протестующих.

Всего в городе около 3 тысяч человек требуют встречи с акимом Атырауской области.

В свою очередь, глава алматинского бюро "Азаттыка" Касым Аманжол рассказал со ссылкой на очевидцев, что в Алматы по меньшей мере три или четыре человека скончались в больнице скорой помощи с огнестрельными ранениями.

Видео дня

Позднее появилась информация о якобы гибели силовика от огнестрельного оружия в Алматы. Видео опубликовал Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Кроме того, корреспондент Orda.kz утверждает, что заметил в Алматы лежащее на земле тело мужчины, накрытое одеялом. Рядом было несколько людей в гражданском.

Точное число пострадавших и погибших в результате протестов в Казахстане подсчитать невозможно – официальной информации пока нет, мобильной связи и интернета тоже.

Ранее OBOZREVATEL писал, почему казахи вышли на протесты и что именно их не устраивает в нынешнем правительстве.