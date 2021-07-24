Итак, это произошло. Генеральный прокурор Республики Молдова Александр Стояногло официально заявил о причастности украинских государственных структур к похищению скандального судьи Чауса. Это заявление было сделано буквально через несколько дней после конференции "ассоциированного трио" в Батуми и переговоров президентов Украины и Молдовы. И какой в таком случае смысл в наших общих интеграционных усилиях, если спецслужбы одной из стран "ассоциированного трио" похищают человека на территории другой? Вообще мне интересно, а руководители нашей страны и граждане, которые их поддерживают, понимают, какими идиотами мы выглядим в глазах окружающего мира? Можно сколь угодно долго пыжиться, бороться за рейтинги, рассказывать друг другу о победе над "барыгами", но вот только именно эту оценку я все чаще слышу от иностранных дипломатов и журналистов - идиотизм. Обычный, кристально чистый идиотизм. И да, именно так после Чауса и "вагнеровцев" выглядит наша страна на международной арене. Без иллюзий.

Я не задаюсь вопросом о том, почему это похищение произошло. Мы все понимаем почему - Чауса хотели использовать в очередной борьбе президентского окружения с Петром Порошенко и почему-то очень спешили. Я задаюсь вопросом, почему уже после того, как скандал начался, не было предпринято никаких усилий для его урегулирования. Почему мы лгали, всё отрицали и делали вид что ничего не произошло. Словом, вели себя, как Россия - только без авторитарной вертикали власти, ядерного оружия и нежелания интегрироваться в цивилизованный мир.

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А если мы хотим в него интегрироваться, то должны начать понимать, что ещё одна Россия, которая крадет людей, в этом самом цивилизованном мире никому не нужна.

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