Поддержка Украины важна в контексте сдерживания Китая – комитет Конгресса США

Поддержка Украины важна и как средство сдерживания Китая, стремящегося возглавить ось противников США. Об этом говорили участники слушаний, которые провел исследовательский вопрос Китая Временный комитет Конгресса США.

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Заседание транслировалось на YouTube. Глава комитета отметил, что Китай проводит самое большое за мирное время накопление войск по меньшей мере со времен Второй мировой войны.

"Авторитарные страны объединяются против нас. Это не отдельная проблема, а разные лица одного", – говорит конгрессмен Майк Галлагер.

По его словам, то, что ранее было группой изгоев создающих проблемы авторитарных стран, теперь выглядит как ось под руководством Китайской компартии: Си, Путин, Аятолла Хаменеи, Ким Че Ин и ХАМАС.

Конгрессмен-республиканец отметил, что после двух лет полномасштабной войны России в Украине "агрессоры близки как никогда и, хуже того, привлекают к себе Иран и Северную Корею, прикрывая ХАМАС и его террор против Израиля".

В своей речи в начале заседания Галлагер вспомнил, как Черчилль назвал вооружение Германии перед Второй мировой войной надвигающимся штормом.

"Сегодня это происходит снова. Мы видим, как Китай проводит самое большое за мирное время накопление войск по меньшей мере со времен Второй мировой. И у него есть желающие друзья в Тегеране, Москве и Пхеньяне. Поэтому мы должны подумать об уроках истории", – отметил он.

Относительно сотрудничества Москвы с Пхеньяном и Тегераном он указал, что Россия применяет иранские дроны и боеприпасы и готовится приобрести иранские баллистические ракеты, чтобы убивать украинцев, а КНДР "предоставила более тысячи контейнеров военного оборудования, чтобы помочь России в войне".

Во время слушаний демократ Кейти Кастор спросила приглашенного эксперта, эксдиректора ЦРУ Леона Панетту, который сигнал США посылают Китаю, задерживая утверждение помощи Украине в Конгрессе.

"Си очень хорошо информирован о происходящем в плане нашей страны, как и Путин. И когда он видит раздор, что мы не можем собраться и поступить правильно, то они чувствуют слабость. То есть, если мы не утвердим дополнительное финансирование, мы сыграем на руку Си Цзиньпину, на руку Путину и наша сила терпит вред не извне, а изнутри", – заявил бывший глава ЦРУ.

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса, для США прекращение поддержки Украины было бы автоголом исторического масштаба, поскольку на этом фоне Китай может решить захватить Тайвань.

Бернс отметил, что пока не до конца ясно, готов ли глава КНР Си Цзиньпинь использовать армию для вторжения на Тайвань. В то же время он призвал не недооценивать захватнические амбиции китайского лидера.

Напомним, Центр стратегических и международных исследований считает, что вторжение Китая на Тайвань в 2026 году приведет к тысячам жертв среди китайских, американских, тайваньских и японских войск, но вряд ли оно завершится победой Пекина.

Примечательно, что Тайвань получает от США современное вооружение. Американский президент Джо Байден открытее, чем его предшественники, заявил о планах Америки встать на защиту острова в случае вторжения китайской армии.