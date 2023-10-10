По совету власти делают запасы на три дня: израильтяне опустошают полки супермаркетов. Фото и видео

В Израиле люди в панике опустошают полки магазинов. Ранее власти страны посоветовали израильтянам сделать запасы продовольствия на три дня.

Об этом сообщает издание The Times of Israel, а видео и фото публикуют в соцсетях. Так, израильтяне всерьез восприняли совет запастись водой, едой и другими припасами как минимум на три дня.

Видео и фото, которые появляются в сети, демонстрируют супермаркеты, переполненные покупателями, а полки в них пусты.

Управляющий продуктовым магазином в Тель-Авиве сообщил, что продажи выросли на 200% с момента объявления рекомендации.

Видео дня

Панические закупки происходят, несмотря на попытки ЦАХАЛа заверить израильтян, что этот совет является стандартным. Это просто напоминание, а не предсказание того, что принесет война.

Напомним, что боевики ХАМАС устроили массированное нападение на Израиль утром 7 октября, запустив 5000 ракет, впоследствии они ворвались из-за заграждения вблизи сектора Газа и начали совершать зверства, убивая мирных жителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле третий день идет война с палестинскими боевиками ХАМАСа. После нападения террористов израильская Армия обороны ЦАХАЛ наносит мощные удары по ХАМАСу, стирая с лица земли здания, где размещаются террористы. В израильскую армию мобилизовали 300 тыс. резервистов.

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