Первая утечка секретных данных из Пентагона произошла через 48 часов после вторжения РФ в Украину – NYT

Военнослужащий Национальной гвардии ВВС США Джек Тейшейра, обвиняемый в утечке секретных документов, публиковал конфиденциальную информацию гораздо раньше и для значительно большей аудитории. Первая утечка при его участии произошла менее чем через 48 часов после вторжения России в Украину.

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Об этом говорится в материале The New York Times. Издание задается вопросом, почему власти не обнаружили утечку раньше, особенно с учетом того, что сообщения Тейшейры смогли увидеть сотни людей.

"В феврале 2022 года, вскоре после вторжения в Украину, профиль пользователя, совпадавший с профилем летчика Джека Тейшейры, начал публиковать секретные разведывательные данные о российских военных действиях в группе чата на Discord – популярной среди геймеров социальной медиа-платформе. Чат-группа наличествовала около 600 участников", – пишет The New York Times.

Издание предполагает, что первая утечка произошла менее чем через 48 часов после вторжения России в Украину.

"Видел отчет Пентагона, в котором говорится, что Россия для вторжения использует треть своих сил", – написал пользователь. Очевидно, желая произвести впечатление на других участников группы, подвергших сомнению его анализ, он добавил: "У меня есть немного больше, чем информация из открытых источников. Преимущества пребывания в подразделении разведки ВВС США", – утверждает NYT.

Издание обращает внимание, что некоторые из опубликованных разведывательных данных как будто предвещали развитие событий на поле боя. В частности, 27 марта 2022 года он поделился секретной информацией об отступлении России из-под Киева, отметив, что эту информацию "нашел на сайте АНБ".

"Есть некоторые большие новости. Может быть плановый отвод войск РФ к западу от Киева", – написал пользователь, а через два дня российские официальные лица объявили, что отходят из-под украинской столицы", – пишет NYT.

По данным американского издания, Тейшейра также сообщал о потерях сторон в войне, о приоритетах Украины и деятельности российских спецслужб, и особенно о том, какие страны оказывают летальную помощь Украине.

"Иногда казалось, что он отправлял сообщения с военной базы, где дислоцировался. В одном разговоре он сказал, что собирается войти в зону, где люди с допуском безопасности могут получить доступ к секретным компьютерным сетям, известным как SCIF – Sensitive Compartmented Information Facility. … Следователи считают, что он использовал права администратора, связанные с его работой в области информационных технологий, для доступа к документам. В своих публикациях летчик Тейшейра сказал, что его работа дает ему доступ к материалам, которые другие не видят. Он хвастался, что "работа позволяет получить привилегии, которых не имеют большинство разведчиков". А когда один из пользователей Discord призвал его не злоупотреблять доступом к секретным разведданным, Тейшейра ответил: "слишком поздно", – пишет The New York Times.

Также издание утверждает, что Тейшейра предлагал частно поделиться информацией с членами группы, живущими за пределами Соединенных Штатов, говорил, что смог получить доступ к сайту Агентства национальной безопасности (агентство криптологической разведки США, отвечающее за сбор и анализ иностранной разведывательной информации) и хвастался доступом к разведданным американских партнеров.

Отмечается, что Тейшейра продолжал делиться подробной информацией с большой группой чата больше года, пока не прекратил месяц назад.

"Я был очень счастлив с энтузиазмом освещать это событие в течение прошлого года и делиться со всеми вами тем, что видят немного людей. Но сейчас я решил завязать с обновлениями", – написал он 19 марта 2023 года.

Также издание The New York Times пишет, что пыталось получить комментарии в АНБ и других органов, однако получило отказ.

"Представитель Агентства национальной безопасности отказался от комментариев, передав вопрос Министерству юстиции. Спикер посольства Великобритании также отказался от комментариев", – говорится в материале NYT.

Напомним, что дело против арестованного 13 апреля 21-летнего летчика Джека Тейшейры касается утечки секретных документов в другой группе Discord, состоящей из примерно 50 членов, под названием Thug Shaker Central. Там он в октябре 2022 года начал публиковать конфиденциальную информацию, полученную в результате работы специалистом по информационным технологиям на базе ВВС в Массачусетсе с доступом высокой секретности. Обнародованная им информация включала подробности о потерях россиян и украинцев, деятельности российских разведывательных агентств и обновлении оказываемой Украине помощи.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 8 апреля газета The New York Times сообщила о появлении в сети документов США, в том числе и секретных, по Украине, Китаю и Ближнему Востоку. В открытый доступ могло "просочиться" более сотни секретных данных. Официальные лица Вашингтона признали, что масштаб такой утечки вместе с чувствительностью самих данных может нанести огромный ущерб.

Позже издание The New York Times сообщило, что куратором игрового онлайн-чата, куда за последние несколько месяцев были слиты секретные документы американской разведки, является 21-летний член разведывательного крыла Национальной гвардии ВВС штата Массачусетс Джек Тейшейра. В его группе Thug Shaker Central от 20 до 30 человек, преимущественно молодые люди и подростки, объединились из-за общей любви к оружию, расистским онлайн-мемам и видеоиграм.

13 апреля в США арестовали нацгвардейца, подозреваемого в утечке секретной информации Пентагона. У него был отозван допуск к системе безопасности и доступ к секретным правительственным системам. Тейшейра может получить наказание в виде десятков лет тюрьмы.

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