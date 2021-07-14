На днях снова получил письмо от Дональда Трампа и от сердца отлегло! В прошлом году он писал чуть ли не ежедневно, но последняя весточка пришла 5 января, перед захватом Капитолия. После провала мятежа он, понятное дело, ушел в тень, что было невыносимо для такого нарцисса, да и партайгеноссе ждут от него активности. Зря, что ли, они чистили ряды от последних республиканцев, для которых моральные принципы что-то значили?

Трамп приглашал меня на свое ралли – он начал серию новых трампингов, а поскольку я числюсь в когорте избранных, то обещал свободную встречу с ним и с вип-персонами, а в случае победы в небольшом конкурсе еще и бесплатный проезд и проживание в отеле. В остальном письмо написано в свойственной ему манере: просьба прислать денег, злоупотребление капслоком и характерные для кремлевско-республиканской пропаганды штампы и жупелы (их обожают на Брайтон-Бич). Да вот его начало, сами гляньте:

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"I need YOU!

РАДИКАЛЬНЫЕ демократы и их друзья из BIG TECH делают все, что в их силах, чтобы ЗАКРЫТЬ рот настоящим американцам, таким как я и вы, Юрий. Но я НИКОГДА не сдамся, как и GOP! Вместе с Республиканской партией я буду стоять на защите НАШИХ свобод и НАШИХ прав против РАДИКАЛЬНЫХ СОЦИАЛИСТОВ, разрушающих нашу страну".

Н-дас. И вот это было президентом страны № 1 в мире... Зачем я пишу о нем? Не для того, чтобы похвастать перепиской со столь известной персоной, а чтобы держать украинского читателя в курсе наших дел и просто любопытно – будет ли бедный Донни писать мне из узилища? Вряд ли. Утешает лишь то, что добрый Обама обещал навещать его там...

Однако к делу. Мы уже сообщали, что против Дональда Трампа ведётся сразу несколько расследований и 1 июля манхеттенский прокурор Сайрес Вэнс официально выдвинул 15 обвинений в финансовых и налоговых нарушениях против его компании и ее финансового руководителя Аллена Вайссельберга. Суд назначен на сентябрь.

О фигурантах процесса. Прокурор Сайрус Вэнс фигура любопытная и отнюдь не является молотом ведьм, то бишь карающим мечом в руках демократов, как это принято, скажем, в России, где прокуратура откровенно работает не на закон, а на власть (да и Украине далеко пока до западных стандартов правосудия, в ней как раз идет борьба за приближение к ним). Он не бел и не пушист и, состоя в должности с 2010 года, побывал в центре нескольких скандалов, отказываясь подавать обвинение в суд на богатых и могущественных людей при сомнительных обстоятельствах. Например, в 2011 году он отказался продолжать дело против Доминика Стросс-Кана, директора МВФ, который обвинялся в попытке изнасилования уборщицы отеля...

И с Трампами у Вэнса аналогичный опыт: в 2012 году он закрыл дело против Иванки и Дона Трампа-Младшего. Те обвинялись в обмане покупателей квартир в новом манхеттенском небоскребе и во избежание суда напрямую заплатили обманутым инвесторам, чтобы те не давали показаний. Примерно в то же время адвокат Трампов Марк Касовиц встретился с Вэнсом и пожертвовал деньги на его предвыборную компанию... В итоге, несмотря на то, что подчинённые Вэнса настаивали на передаче дела в суд, он отказался сделать это, ссылаясь на отсутствие пострадавших и свидетелей.

Любопытно и то, что Вэнс решил не баллотироваться на должность на следующий срок. Значит, через полгода все его расследования и судебные процессы перейдут в руки другого прокурора, и не претендуя на лавры человека, посадившего бывшего президента (чего еще не бывало в истории Америки), Вэнс избегает также риска испытать горечь поражения в столь громком деле. Впрочем, пятнадцати обвинений, думаю, будет вполне достаточно, чтобы упечь Донни за решетку.

Как бы то ни было, а очевидно, что Вэнс не боится Трампа и его клики и хочет довести процесс, начатый еще когда тот был президентом, до конца. Трамп тогда боролся до последнего, не желая предоставлять прокуратуре налоговые декларации, но Вэнс методично и без лишнего шума довёл дело до Верховного суда – и выиграл.

Судя по его меньшей активности в иных расследованиях, он выбрал главную цель и его настойчивость даёт надежду на то, что у него сильная позиция. При этом он не делает резких и громких заявлений, и источником информации о деле против Трампа являются только официальные судебные документы, который Вэнс обнародует по долгу службы. Да, когда он хочет чего-то добиться, хватка у него мертвая, и на мелочи он не отвлекается. Показательно, что в феврале он нанял Марка Померанца, известного эксперта по организованной преступности и финансовым преступлениям. Тот сможет продолжить борьбу с Трампом и его компанией даже когда Вэнс уйдет с должности.

Кто его заменит? Практически гарантировано, что следующим прокурором Манхеттена будет Алвин Брэгг, от чего Трампу легче не станет. Брэгг участвовал в успешном процессе против т. н. благотворительной организации Трампа. Эта липовая контора оказывала благотворительную помощь лишь одному человеку – Трампу. В результате суда она прекратила существование в 2018 году.

Кроме манхеттенской прокуратуры дела, связанные с Трампом, расследует генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летишия Джеймс, недавно проявившая себя в деле против могучей Национальной Стрелковой Ассоциации (получал я и от NRA письма, похожие на трамповские), которая практически контролирует республиканскую партию уже десятки лет и не позволяет принять законы, ограничивающие доступ к огнестрельному оружию. Благодаря Джеймс, NRA находится на грани банкротства и ликвидации. В мае прокурорша объединилась с Вэнсом в криминальном расследовании против Трампа и его окружения.

В Манхеттене также находится легендарная и очень важная прокуратура Южного Округа Нью-Йорка – США федерация и это усложняет нашу систему правосудия. Если нью-йоркских прокуроров избирают прямым голосованием, то прокуроров федеральных округов назначает президент. Они подчиняются Минюсту, во главе которого стоит назначенный президентом же генпрокурор.

По идее президент не должен лезть в работу Минюста, а генпрокурор не должен вмешиваться в отдельные расследования. Но было бы удивительно, если бы Трамп и его последний генпрокурор Барр не вмешивались в расследования, касающиеся самого Трампа и его друзей. Похоже на Украину, не так ли? Трамп дважды увольнял главных прокуроров Южного Округа, и дважды офисом временно руководили их заместители. Но несмотря на давление, Южный Округ продолжал делать свою работу и не давал Трампу спать спокойно. Недаром его как бы в шутку называют "Суверенный Округ Нью-Йорка".

Именно сюда специальный прокурор Роберт Мюллер, который расследовал вмешательство России в американские выборы, передал дело Майкла Коэна, личного адвоката Трампа. Помнится, ВВС сообщала, что он получал деньги от украинских властей за организацию встречи Трампа и Порошенко в 2017 году... В итоге Коэн получил тюремный срок и начал сотрудничать с прокуратурой. По всей видимости, он сотрудничает сейчас и с Вэнсом.

Почему же Южный Округ не участвует в деле против Вайссельберга и компании Трампа? Ведь федеральные законы предполагают более суровые кары за финансовые и налоговые преступления. Видимо, Вайссельберг получил некоторые поблажки в обмен на помощь в судебном деле против Коэна. Или же (есть и такие данные) Южный Округ расследует иные преступления Трампа и работа разделена.

Подведем предварительные итоги. По мнению экспертов у Вайссельберга мало шансов выпутаться. Вместо зарплаты, которая облагается налогами, компания Трампа оплачивала ему и членам его семьи жильё, машины и учёбу на протяжении 15 лет. Этого достаточно и Вайссельберг может сесть на несколько лет. Но вот какой момент: он работал на Трампов с 1973 года, почти полвека и как отреагирует, столкнувшись с перспективой сесть в тюрьму в возрасте 73 лет? К тому же под угрозой тюремного заключения окажутся его близкие родственники? Полагаю, ответ очевиден и Трамп напрасно хорохорится со своим ралли и вопросами, не пойти ли ему в 2024 году в президенты.

Однако почему после столь долгого и тщательного расследования Вэнс не вынес обвинения против самого Трампа? Всему свое время, полагаю, сам стиль его работы предполагает ответ, поэтому подождем до сентября.

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