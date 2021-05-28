Пассажир Ryanair привел доводы, почему на борту рейса Афины-Вильнюс не было бомбы

Пассажир рейса Ryanair Афины-Вильнюс уверен, что на борту никакой бомбы не было и это стало понятно сразу при приземлении. Самолет принудительно посадили в аэропорту Минска якобы из-за минирования, а затем задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 28 мая Янис Звиедрис уточнил, что всех пассажиров проверяли прямо возле самолета. Однако, если бы действительно была опасность, он убежден, что людей следовало бы увезти подальше (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Если есть опасность, в первую очередь эвакуируют людей и увозят от самолета подальше. А мы стояли рядом с самолетом, а затем сели в автобусы, которые также стояли рядом с самолетом. Но если так опасно, почему нас не увозили? Я могу с уверенностью сказать, что никакой бомбы на борту не было", – сказал мужчина.

Также он уточнил, что пассажирам ничего не говорили о возможной бомбе. Им пояснили, что посадка совершалась из-за "мер безопасности".

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