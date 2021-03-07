Папа Римский провел единственную массовую мессу на стадионе в Ираке. Фото и видео

Папа Римский Франциск в воскресенье, 7 марта, провел единственное массовое мероприятия в рамках его исторического визита в Ирак.

Понтифик отслужил мессу на стадионе в Эрбиле. Как пишет ВВС, глава католической церкви прибыл к месту проведения в кортеже, а затем пересел в бронированный прозрачный "папамобиль" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Служба печати Святого престола уточняет, что на мероприятии присутствовало 10 тысяч человек.

В то же время корреспондент ТАСС с места событий отметил, что участников могло быть больше, поскольку рассчитанный на 30 тысяч мест стадион был достаточно заполнен.

"В эти дни, проведенные рядом с вами, я слышал голоса, полные боли и страха, но я слышал и голоса надежды и умиротворения. Ирак навсегда останется в моем сердце. Прошу вас, братья и сестры, работать вместе во имя мирного будущего и процветания для всех", – сказал понтифик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Папа Римский Франциск 5 марта прибыл в Ирак с историческим четырехдневным визитом, который стал первым с начала пандемии коронавируса и первым в эту страну. По прилету его встретили национальными танцами.