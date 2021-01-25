Новый глава Пентагона Ллойд Остин - оживший кошмар российских шовинистов, имперцев и наших местных тугодумов, верящих или врущих про "адин нарот". Прямо, воплощение "темношкірих солдат НАТО", якими лякали та продовжують лякати нерозумних пропагандисти Кремля.

Он поддерживает Украину в защите от РФ и выступает за поставки в нашу страну летального оружия для защиты территориальной целостности Украины от агрессии. Прямым текстом обвиняет Кремль в дестабилизации обстановки в Черном море против Украины, Грузии, США и союзников.

Ну, мне он как-то сразу после таких заявлений в Сенате очень понравился. Хороший шеф у Пентагона, с пониманием ситуации и хорошими стартовыми позициями для крепкой дружбы и плотного сотрудничества. Главное, нет даже намека на дискуссию, против кого нам нужно дружить. Полная ясность...

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