Наверное, надо еще раз вернуться к этой теме, поскольку публика у нас так и не научилась держать паузу "по Станиславскому", когда идет какая-то резко негативная информация, конечным бенефициаром которой является РФ. Уже столько раз эти грабли лупили бестолковых и невнимательных по лбу, что мифическое животное единорог перестало бы считаться сказочным, а ходило бы по нашим улицам в тысячах экземпляров. Тем не менее, в очередную мокрую тряпку уцепились вроде бы вменяемые люди и треплют ее как Тузик грелку.

Речь идет об "отказе США от санкций по "Северному Потоку – 2". Когда впервые попалось это сообщение на глаза, сразу обратило на себя внимание то, что цитируется, например "Голос Америки" имени Мироси или какие-то немецкие источники, где обычно этот проект называют "Nord Stream 2". Отсюда возникло первое подозрение в том, что как-то стали бодро его все переводить и это сразу заставило обратиться к сценическим приема Станиславского и выдержать паузу.

Тем более, что буквально дней десять назад Энтони Блинкен, госсекретарь США, высказывал свою жесткую позицию по этому вопросу и учитывая имидж нынешней администрации США, госдепартамент просто не мог так быстро и без особых на то причин взять и переобуться по такому громкому вопросу. И буквально через несколько часов все встало на место. Вся ситуация стала выглядеть пародией на старый анекдот о том, как на вопрос о том, кем чудак служил в армии, тот ответил "подводником". И когда его спросили о том, почему он не служил, как моряк, три года, а всего два, тот ответил, что он служил водителем подводы – лошади и телеги.

Так случилось и здесь. У российских СМИ как обычно смешались кони и люди. На самом деле, США решили пока отказаться от введения санкций против управляющей компании Nord Stream 2 AG. Возможность введения санкций именно против этой компании была анонсирована госдепартаментом накануне европейского турне Блинкена. Но в ходе переговоров с европейскими партнерами, в том числе и немецкими, Вашингтон приостановил введение именно этих санкций. О том, почему этот пакет санкций встал в "стоп", рассказала пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки.

"У нас, разумеется, важные, жизненно важные отношения с лидерами в Германии. И мы вырабатываем решения, принимая во внимание спектр глобальных факторов… Как вы знаете, мы также ввели ряд санкций в отношении должностных лиц России и россиян, которые участвуют в строительстве "Северного потока – 2", чтобы направить ясный сигнал: мы считаем, что речь идет о плохой сделке, в геополитическом плане, которая, по нашему мнению, подвергает риску наших союзников и партнеров на восточном фланге НАТО, а также Украину. Поэтому мы ввели эти санкции".

То есть, речь идет не о том пакете санкций, который уже был принят против всего проекта, а приостановке новых санкций только против управляющей компании. И сделано это, как можно догадаться, не просто так, а взамен на какие-то крайне важные уступки Германии. Кроме того, в добавок к ранее принятым санкциям, Штаты навалили еще ряд новых, о чем и сказала Джен Псаки.

Еще раз, весь тот массив санкций, которые за несколько заходов США ввели против физических лиц и компаний, занятых в строительстве скандального газопровода, никуда не делся и Вашингтон от них не отказался. Более того, на этой неделе санкционный список пополнился новыми фигурантами.

На эту тему вчера выступил сам госсекретарь США Энтони Блинкен, где черным по белому сказал следующие вещи, которые цитирует уже даже российская пресса.

"Сегодняшние действия демонстрируют приверженность администрации [США] энергетической безопасности в Европе, что соответствует обещанию президента [Джо Байдена] восстановить отношения с нашими союзниками и партнерами в Европе. Мы будем продолжать выступать против завершения этого проекта, который ослабит энергетическую безопасность Европы, Украины и стран восточного фланга НАТО и ЕС".

Где отказ от санкций по Северному Потоку? Где вот это все и "Байден нас предал"? Да, россияне вкинули вонючие портянки, где вместо названия компании выдали название всего проекта. Да, они якобы нечаянно выкинули из названия компании две последние буквы, а само название взяли и перевели, чего никогда и никто не делал до этого, поскольку название пишется именно так. Но это что, они так впервые поступают или у кого-то плохо с памятью?

Сегодняшняя российская пресса пишет уже другие вещи и совсем в другом ключе, например вот так.

"Вашингтон открыто выступает против строительства трубопровода "Северный поток – 2" и прилагает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта в первую очередь в целях нанесения удара по интересам Москвы и оказания поддержки Украине как стране, через которую транзитом в Европу следует российский природный газ. Кроме того, многие эксперты указывают, что США пытаются "продавить" таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятое в США в минувшие несколько лет законодательство предусматривает возможность применения односторонних ограничительных мер среди прочего в отношении фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток – 2".

Что же это получается, куча вроде бы нормального народу сыграла роль смывного бачка для российской пропаганды за бесплатно и просто по бестолковости? И это на восьмом году войны! И вот что интересно. В Москве уже понимают, что новости, выставленные напрямую через их СМИ, уже "не заходят". Причем, они уже не работают с нужной эффективностью даже в самой РФ и для того, чтобы закинуть свою пропагандистскую волну, они работают по принципу "трех рукопожатий".

То есть – подкидывают нужный контент своей агентуре в той же Германии или США, та его там разгоняет до такой степени, пока не клюнет кто-то, наподобие агентства Голос Америки, которое давно больно КОВИД, поскольку потеряло обоняние и вкус, а потому – давно не отличает Г от повидла и публикует его на своих страницах. А уже оттуда слизывают наши, вроде бы нормальные люди, и разносят эту дрянь как заправские сливные бачки. Круг замкнулся. Московская пропаганда закинула эту дрянь в целевую аудиторию, которая сейчас носится в панике и рвет у себе ня груди носки с криками "все пропало". И это при том, что по факту, санкции только усилились.

Поэтому в очередной раз обращаюсь ко всем коллегам. Не разгоняйте то, что воняет портянками и лаптями. Просто сделайте паузу и осмотритесь. Потом же будет стыдно от того, как вас поимела пропаганда противника. В общем, носите маску, мойте руки и не читайте российской прессы или того, откуда воняет российской пропагандой. Оно и нервы себе сэкономите и не будет мучительно больно от осознания глупости положения.

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