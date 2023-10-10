'Отберите у него микрофон': Путин нашел 'виновного' в обострении на Ближнем Востоке и был жестко высмеян

Президент государства-агрессора России Владимир Путин впервые прокомментировал нападение террористов ХАМАС на Израиль. Российский диктатор назвал израильско-палестинскую войну ярким примером "провала политики США".

Об этом президент России заявил во время встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа Ас-Судани, сообщают российские СМИ. По мнению Путина, военный конфликт вызвало то, что США в своей политике на Ближнем Востоке "игнорировали интересы палестинского народа".

"США оказывали давление на обе стороны. То на одну, то на другую. Но каждый раз без учета коренных интересов палестинского народа. В первую очередь, реализации решений Совета безопасности ООН по созданию независимого суверенного Палестинского государства",— сказал Владимир Путин.

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Однако большинство россиян не согласились с обвинениями Путина в сторону США и высмеяли российского диктатора, который в любых международных конфликтах пытается обвинить страны Запада и США.

"Конечно же что еще, дедушка, выпей уже свои таблетки и спать иди"; "Вроде бы других субъектов вообще не существует, только Россия и США", "В любой непонятной ситуации обвиняй запад", "Отберите у него микрофон уже", "Партнеры снова обманули", "А при чем здесь США?" – пишут пользователи сети.

Напомним, что Столтенберг призвал страны Запада не дать Путину победить в Украине. Ведь это будет означать новую агрессию и еще большее насилие. По его словам, риски эскалации, из-за боязни которых некоторые европейские страны крайне осторожно относятся к поставкам украинской армии вооружений, бледнеют на фоне угроз, с которыми столкнется мир в случае победы РФ в Украине.

Напомним, ранее федеральный канцлер Германии Олаф Шольц призвал завершить войну на украинских условиях. Он убежден, что "Путин должен понять, что нельзя делить карту мира на ваше и наше".