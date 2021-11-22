Ослабленную Европу охватывает нестабильность, Путин чувствует 'запах крови' – The Guardian

Европа сегодня вступает в эпоху нестабильности и выглядит наиболее уязвимой перед враждебными силами со времен разгара холодной войны с Советским Союзом. Слабости ЕС сегодня обнажают накапливающиеся внешние угрозы и внутренние разногласия.

Об этом сказано в материале The Guardian. Отмечается, что некоторые европейские лидеры, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон, понимают все угрозы, стоящие перед Европой, однако "долгосрочные политические решения ускользают от них".

В качестве примера издание наводит мигрантов, используемых белорусским диктатором Александром Лукашенко для давления на ЕС, что, конечно, возмутительно. Тем не менее, это сработало, в том смысле, что канцлер Германии Ангела Меркель позвонила ему для разговора. Это была уступка бандиту, а не долговременное решение, считает автор материала.

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А вот продолжающееся запугивание Украины российским президентом Владимиром Путиным чревато эскалацией конфликта.

"Последнее наращивание численности российских войск на границе на 90 000 человек может быть "саблей", подобно провокациям на Донбассе и в Черном море весной прошлого года", – отметили в материале.

Отношения Европы с Турцией, ключевым "привратником", тоже не наилучшие, отчасти благодаря Реджепу Тайипу Эрдогану. Когда в прошлом году он угрожал членам ЕС - Греции и Кипру, Макрон направил военно-морские силы в восточное Средиземноморье. Остальная Европа сидела сложа руки, напомнило издание.

Эрдоган также вмешивается в дела Украины и азербайджано-армянский конфликт, который вновь разгорелся на прошлой неделе. Однако Брюссель платит ему за то, чтобы он не пускал беженцев с Ближнего Востока, поэтому вряд ли осмелится бросить ему вызов, пишет The Guardian.

Издание подчеркивает, что если европейцы не будут отстаивать западные демократические ценности в мире, то этого больше никто не сделает. Сейчас они даже не могут расчитывать на Великобританию, которая превратилась в еще одну периферийную зону конфликта для ЕС, и больше не является союзником.

"Эпоха нестабильности в Европе также во многом обязана событиями, находящимися вне ее контроля. Мало кто предполагал, что Трамп попытается взорвать то, что Франклин Рузвельт называл "арсеналом демократии". Точно так же мало кто предсказывал, как сейчас признает Меркель, что Китай станет таким доминирующим, экономически агрессивным, антидемократическим глобальным конкурентом", – отмечается в материале.

В свою очередь Путин видит ослабление Европы и разногласия внутри нее и "чувствует запах крови". Газоснабжение – это одна точка давления. Скрытые кибератаки – другая. Безрассудное испытание Россией противоспутниковой ракеты, пренебрегая европейскими соображениями безопасности, стало первым зафиксированным актом "хулиганства" в космосе, подчеркивает The Guardian.

"Неспособность Европы заставить Путина заплатить серьезную цену за агрессию в Грузии и Крыму, уничтожение российской демократии, вмешательство в выборы за рубежом и убийства Алексея Навального и других оппонентов на европейской земле – усиливает ощущение упадка", – уверен автор.

"Сейчас, когда Франция готовится принять председательство в ЕС, поймут ли другие лидеры этот критический момент и поддержат ли Макрона? В мире акул, змей и страшных монстров независимость, сплоченность и ценности Европы поставлены на карту, как никогда ранее", – подытожили в материале.

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