'Орбаном руководят две вещи': Огрызко объяснил позицию Венгрии по отношению к Украине

Евросоюз 1 февраля, вероятно, проголосует за выделение Украине 50 миллиардов евро помощи на следующие 4 года, несмотря на манипуляции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В то же время он будет продолжать делать все, чтобы путь Украины к вступлению в ЕС и НАТО был еще труднее.

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Ранее издание Financial Times сообщало, что ЕС разрабатывает план по подрыву экономики Венгрии, в случае отказа Будапешта согласовать выделение нового пакета помощи Украине. Эксминистр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью OBOZ.UA рассказал, действительно ли ЕС может это воплотить и пойдет ли Орбан на уступки.

"Орбаном руководят две вещи: это указания из Москвы и финансовые потребности для венгерской экономики. Конечно, будучи зависимым от Кремля он будет продолжать делать все, чтобы "спаскупить" наш путь в европейский союз, в НАТО", – заявил Огрызко.

Он отметил, что в Брюсселе наконец-то начинают видеть угрозу для существования Европейского союза как объединение. Ведь Венгрия, которая является троянским конем их фактических врагов, пытается диктовать условия всем, и поэтому Евросоюз планирует прибегнуть к определенным действиям.

В то же время, Огрызко добавил, что ЕС вряд ли заинтересован в том, чтобы разрушить экономику Венгрии. Однако вполне возможно, что стране могут не предоставить необходимые финансовые субсидии и помощь.

"Разрушит ли это экономику? Вряд ли. Но это не даст Орбану шансов притворяться, что он руководит и Венгрией, и Европейским союзом одновременно. Думаю в Брюсселе наконец-то начинают понимать, что когда человек не слышит, надо сделать так, чтобы он почувствовал", – заявил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Европейском Союзе (ЕС) грозят "ударить" по экономике Венгрии, если премьер страны Виктор Орбан наложит вето на помощь Украине. Брюссель планирует обвалить курс венгерского форинта и снизить инвестиционную привлекательность Венгрии, чтобы навредить "рабочим местам и росту" экономики страны.

Как сообщал OBOZ.UA, после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО, Соединенные Штаты ожидают скорейшего положительного решения Будапешта по этому поводу. В США говорят, что не знают ни о каких возможных условиях со стороны Венгрии для присоединения Швеции к Альянсу.