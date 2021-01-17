Одна из самых странных аварий в авиации, которая завершилась благополучно, произошла 2 февраля 1970 года.

В то утро три самолета F-106 Delta Darts взлетели с базы ВВС Мальмстрем близ Грейт-Фолс, штат Монтана, США. Во время обычного тренировочного полета один из F-106, пилотируемый Гари Фаустом, вошел в штопор – такое происходит, когда двигатели теряют мощность или глохнут, и машина быстро теряет высоту, вращаясь по спирали. Когда самолет входит в штопор, его обычно очень трудно выровнять. Когда самолет Гари начал падение, его товарищи по команде пытались дать ему инструкции по восстановлению полета. Но когда самолет опустился ниже 15 000 футов (4600 м), Гари решил, что пришло время покинуть самолет.

После того, как Гари катапультировался, уменьшение веса и изменение центра тяжести, в сочетании с силой выброса кресла пилота изменили динамику падения и самолет чудесным образом вышел из штопора.

Майор Лоу, один из других пилотов, видя, как самолет возвращается к прямолинейному полету, сообщил по радио Гари Фосту, спускающемуся на парашюте: "Гари, тебе лучше вернуться в него".

Шутки шутками, но со своего парашюта Гари удивленно наблюдал, как "беспилотник" мягко приземлился на пшеничном поле возле Биг-Сэнди в Монтане. Пилота занесло ветром в близлежащие горы, где его позже нашли местные жители.

Вскоре после приземления прибыл местный шериф. Он позвонил на базу в Мальмстреме, чтобы узнать, как выключить двигатель. С базы ответили, что нужно просто подождать, пока выгорит все топливо, что произошло через час и сорок пять минут. Вскоре на место происшествия прибыла спасательная бригада с базы ВВС Макклеллана. Повреждение самолета было настолько минимальным, что один из офицеров заметил, что, если бы не распоротое днище, его можно было бы поднять в небо прямо с этого поля.

После этого приключения самолет получил название Cornfield Bomber (бомбардировщик кукурузного поля), хоть он и не был бомбардировщиком, и приземлился не на кукурузное поле. В дальнейшем Cornfield Bomber был отремонтирован и возвращен в строй. В 1986 году после списания самолет отправили в Национальный музей ВВС США в Дейтоне, штат Огайо, где он до сих пор экспонируется.

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