Останні події у Вашингтоні спонукають до роздумів не лише про долю еталонних стандартів демократії в США, а й про майбутнє так званої "американської мрії".

Бо за великим рахунком, Трамп і був тим щасливчиком, що зміг реалізувати вищезгадану "Американську мрію". Зміст її, особливо у версії Голлівуду, дуже простий і зрозумілий: будь-хто, в незалежності від походження, фінансових статків, батьківської підтримки… може стати не просто успішним і багатим в США, а навіть – Президентом США.

Отож, Дональд Трамп, у якого батько походить із родини німецьких мігрантів, а мати із Шотландії, був бізнесменом, телевізійником і шоуменом, жодного дня не перебував на державній службі… і став Президентом США.

Можна по різному оцінювати президентство Трампа, але його поведінка під час та по завершенню виборчої кампанії є рівно протилежною до усталених принципів уславленої американської демократії.

Всі сценаристи й режисери – Нобелівські лауреати, які зняли десятки фільмів про ймовірних терористів, що захоплюють Білий дім, не змогли передбачити, що Президент США та його американські прихильники задля збереження при владі будуть захоплювати Капітолій!

Тож мої попередні висновки такі:

– можемо говорити про завершення доби домінування ідеології еталонної американської демократії як зразка для інших країн світу;

– досвід шоумена-президента виявився показово-негативним як для США, так і для всього світу.

З огляду на це, сподіватися, що в Україні успішно реалізується різновид американської мрії про те, що "ми всі – президенти", а найкращий та найрозумніший із них президент-актор і шоумен;

це, як сподіватися, що в Україні від сьогодні владці та олігархи день і вночі почнуть працювати в інтересах України й жити за принципом щоденного патріотизму, звітуючи кожного дня "що вони зробили для України".

П.С. Прохання до прихильників "Американського Майдану" і фанатів Дональда Трампа спокійніше реагувати на мою суб‘єктивну точку зору!

Нагадаю лише, що "українські майдани" – це боротьба проти діючої влади, а "американський Майдан" – це боротьба діючої влади за збереження при владі!

Якщо лаконічно, то я прихильник оцінки відомого республіканця Мітта Ромні, який вважає відповідальним за ситуацію у Вашингтоні Трампа – "егоїстичного чоловіка з ураженою гордістю"!