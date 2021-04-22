Новости Украины: Россия заявила о учениях в Крыму, а в ТКГ назвали дату спада эскалации на Донбассе
Россия заявила о военных учениях в оккупированном Крыму, а советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович объяснил, когда эскалация на Донбассе может пойти на спад.
В четверг, 22 апреля, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:
Россия проведет в оккупированном Крыму основной этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск в рамках "внезапной проверки боеготовности". Названа дата.
Обострение ситуации на Донбассе может пойти на спад уже после следующего заседания Трехсторонней контактной группы, проведение которого запланировано на 28 апреля, считает советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.
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