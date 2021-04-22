Новости Украины: Россия заявила о учениях в Крыму, а в ТКГ назвали дату спада эскалации на Донбассе

Россия заявила о военных учениях в оккупированном Крыму, а советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович объяснил, когда эскалация на Донбассе может пойти на спад.

В четверг, 22 апреля, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

Россия проведет в оккупированном Крыму основной этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск в рамках "внезапной проверки боеготовности" . Названа дата.

Обострение ситуации на Донбассе может пойти на спад уже после следующего заседания Трехсторонней контактной группы, проведение которого запланировано на 28 апреля, считает советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.