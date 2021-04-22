Новости Украины: Россия заявила о учениях в Крыму, а в ТКГ назвали дату спада эскалации на Донбассе

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Мир
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Войска России на границе с Украиной

Россия заявила о военных учениях в оккупированном Крыму, а советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович объяснил, когда эскалация на Донбассе может пойти на спад.

В четверг, 22 апреля, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

  • Россия проведет в оккупированном Крыму основной этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск в рамках "внезапной проверки боеготовности". Названа дата.

  • Обострение ситуации на Донбассе может пойти на спад уже после следующего заседания Трехсторонней контактной группы, проведение которого запланировано на 28 апреля, считает советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

  • Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций Совета национальной безопасности и обороны против 13 лиц и 95 компаний, причастных к контрабанде.

  • Шерхан, убийство Януковича и "красные линии": главное из послания Путина по Украине и Западу.

  • В Черновцах скончалась молодая женщина по имени Алена, которая провела в глубокой коме целую неделю. В больнице она оказалась после того, как ее жестоко избил 33-летний гражданский муж во время ссоры в гараже. Сиротами остались двое детей.

  • Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что нардеп Николай Тищенко может искупить свою вину за вечеринку в локдаун покупкой дронов для Вооруженных сил Украины.

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