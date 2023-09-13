'Не говори мне, что делать в своей стране': в Гданьске поляк избил таксиста из Украины. Видео

Польша остается ключевым партнером и другом украинского народа, демонстрируя поддержку и симпатию, однако и там случаются досадные исключения. Так, в Гданьске местные мужчины агрессивно обращались с водителем такси, узнав, что он из Украины, а в конце нанесли ему удары в лицо.

Видео дня

Об этом сообщило издание Цензор.нет, опубликовав кадры инцидента. На них очевидно, что пассажиры употребляют алкоголь, а в ответ на просьбы украинца не делать этого в салоне, ведут себя агрессивно, множество раз используя слово "kurwa" – крайне ругательное в польском языке (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мало того, что я тебя содержу и даю субсидии на его бизнес, он меня еще учит, что делать. Я поляк, поэтому не говори мне, что делать в моей стране. Я могу выпить пива в машине", – злостно утверждает пассажир.

Когда же происходит остановка на светофоре, конфликт достигает апофеоза. Пассажир, сидящий рядом с таксистом, наносит ему удар кулаком в лицо, а тот распыляет ему в лицо баллончик и пытается выбежать, зовя на помощь.

"Помогите, убивают!", – закричал водитель проезжающими мимо автомобилистам, что испугало дебоширов и они сбежали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии сильно избили военнослужащего ВСУ, который находился в ФРГ на лечении после ранения на фронте. Предварительно, мужчину избил охранник отеля Roomers.

В той же Германии, но уже в столице, группа русскоязычных мужчин напала на двух украинок. Злоумышленники преследовали девушек 24 и 25 лет в метро и оскорбляли.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!