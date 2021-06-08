НАТО готово защищать союзников от Минска и Москвы, – Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что Альянс готов защищать каждого союзника от любой опасности, исходящей из России или Беларуси. По его словам, организация всегда находится начеку.
Как сказал Столтенберг в интервью газете La Repubblica, союзники могут рассчитывать на помощь НАТО в чрезвычайной ситуации.
"Мы готовы защищать любого своего члена от любой угрозы, исходящей от Минска или Москвы", – отметил он.
По утверждению генсека, основную угрозу и вызов Альянсу представляют "укрепление сотрудничества России и Китая на политическом и военном уровнях", а также ужесточение форм терроризма и кибератаки.
Общая стратегия в ответ на эти вызовы будет обсуждаться на саммите НАТО 14-15 июня в Брюсселе с участием президента США Джо Байдена, уточнил Столтенберг.
Как сообщал OBOZREVATEL, саммит НАТО в своем итоговом решении подтвердит политику открытых дверей для Украины и Грузии, но не будет готов пойти дальше. Об этом заявил заместитель генерального секретаря Альянса Мирча Джоанэ.