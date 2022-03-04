В НАТО готовы обсуждать вопрос о бесполетной зоне над Украиной - СМИ

В НАТО в пятницу, 4 марта, обсудят создание запретной для полетов зоны над Украиной. В зарубежных СМИ появилось сообщение, что решение Альянса может быть положительным.

Внеочередное заседание министров иностранных дел стран-членов НАТО, по сообщению Financial Times, анонсировал министр иностранных дел Испании.

По словам чиновника, участники заседания будут обсуждать все потенциальные варианты и последствия конфликта.

Решение о проведении внеочередного заседания НАТО было принято на фоне ночных обстрелов крупнейшей атомной электростанции в Европе – Запорожской АЭС. В результате обстрелов на территории ЗАЭС произошел пожар, который до утра удалось локализовать.

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Если оккупанты продолжат бомбить этот ядерный объект - мир ожидает катастрофа, в разы превышающая масштабы аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Под угрозой – вся Европа, а возможно – и существование человечества.

Ранее Украина неоднократно обращалась в страны Запада и НАТО с требованием ввести бесполетную зону над территорией нашего государства. Это позволило бы спасти жизни сотен, а то и тысяч украинцев, живущих в городах, по которым Россия наносит авиаудары.

В частности, с призывом "закрыть небо", ввести миротворческий контингент ООН и помочь в создании "зеленых коридоров" для гражданского населения и гуманитарных грузов, 3 марта к Западу обратилась Верховная Рада Украины.

Уже после атаки рашистов на ЗАЭС к этому же призвал мир и спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

В США ранее неоднократно заявляли, что не планируют закрывать воздушное пространство над Украиной, потому что это "может привести к войне с Россией".

Даже после нападения РФ на украинскую атомную электростанцию все, на что решились в НАТО - это заявление, что такие действия Кремля "лишь показывают безрассудство этой войны и важность ее прекращения". Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Что касается запланированной в пятницу встречи министров иностранных дел НАТО – она, по словам Столтенберга, будет использована для "координации и консультаций по поводу ответа на жестокое вторжение России в Украину, а также на его долгосрочные последствия".