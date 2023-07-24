'Наши депутаты сделают все, что требуется': Эрдоган сказал, когда парламент Турции ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО

Парламент Турции рассмотрит ратификацию вступления Швеции в НАТО сразу после завершения каникул. Это будет уже осенью – осенняя сессия начинается 1 октября.

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Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщило издание Hurriyet. Он отметил, что парламентарии сделают все, что требуется.

Эрдоган напомнил, что в совместном заявлении по итогам саммита НАТО в Вильнюсе были определены общие шаги, которые необходимо предпринять для членства Швеции в Альянсе.

"С открытием нашего парламента (осенняя сессия начинается 1 октября – ред.) мы внесем свой вклад. Мы не сомневаемся, что наши депутаты сделают все, что требуют интересы нашей страны, согласно своей совести", – заявил Эрдоган.

Напомним, 10 июля Турция дала согласие на вступление Швеции в НАТО. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган согласился как можно скорее предоставить парламенту протокол о присоединении страны к Альянсу.

Следует отметить, что Швеция подала свою заявку на вступление в НАТО в 2022 году. С тех пор ее ратифицировали все страны-члены Североатлантического союза, кроме Венгрии и Турции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Парламент Венгрии решил снова отложить голосование о ратификации членства Швеции в НАТО. К этому вопросу планируется возвратиться осенью.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто пообещал, что в случае ратификации Турцией членства Швеции в Североатлантическом альянсе его страна сдержит обещание не тормозить присоединение ни одной страны к военному договору.

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