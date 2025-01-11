'Наш единственный собеседник – США': Турция ответила Франции на заявление о поддержке курдов в Сирии

Турция заявила, что в вопросах безопасности на севере Сирии сотрудничает исключительно с Соединенными Штатами и отвергла любую роль Франции в регионе. Глава МИД Турции Хакан Фидан подверг резкой критике позицию Парижа по поддержке курдских сил, которые Анкара считает угрозой для своей территориальной целостности.

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Об этом пишет Times Of Israel. Фидан подчеркнул, что курдские отряды самообороны (SDF), хоть и являются союзниками Запада в борьбе с Исламским государством, имеют тесные связи с Рабочей партией Курдистана (РПК), признанной террористической организацией в Турции.

Анкара неоднократно предупреждала о готовности действовать самостоятельно, если опасность не будет устранена.

Отвечая на вопрос о возможном размещении американских и французских войск на севере Сирии для ослабления напряженности в отношениях с курдами, Фидан отверг любую роль Франции.

"США - наш единственный собеседник. Честно говоря, мы не принимаем во внимание страны, пытающиеся продвигать свои собственные интересы в Сирии, прячась за спиной США. Мы говорили это много раз: нет никаких шансов, что мы сможем жить с такой угрозой [с стороны курдских группировок]. Или кто-то другой сделает этот шаг, или мы", – сказал Фидан.

На этой неделе президент Реджеп Тайип Эрдоган и Фидан снова заявили о возможном наступлении на севере Сирии.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон призвал Запад к трезвому подходу к новым сирийским властям. Он также предостерег от определенной наивности в восприятии нового лидера Сирии Абу Мухаммедом аль-Джулани. Он пообещал, что Франция не покинет курдских боевиков, которые, как отметил Макрон, борются против терроризма.

8 декабря повстанцы в Сирии заявили о захвате столицы Дамаска и свержении режима Асада. Тот со своей стороны выразил готовность мирно передать власть, заявили в МИД РФ.

Оставшийся в Дамаске премьер Сирии Мухаммад Джалали заявил, что вся власть переходит к повстанцам, которые решат, как быть с военными базами РФ в стране.

Как сообщал OBOZ.UA, Эммануэль Макрон одним из первых поздравил свержение режима Башара Асада в Сирии. По его словам, "варварское государство наконец-то упало". В то же время он отдал должное сирийскому народу, его мужеству и терпению. Макрон подчеркнул, что Франция "останется преданной безопасности всех на Ближнем Востоке".

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