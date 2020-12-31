NASA выбрало 20 лучших космических снимков года. Видео

Агентство NASA выбрало 20 лучших снимков 2020 года, сделанных мужчинами и женщинами, жившими и работавшими на Международной космической станции (МКС).

Соответствующее видео опубликовано в YouTube-канале NASA Johnson. Снимки были отобраны из тысяч других (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы попросили ребят из Отдела наук о Земле и дистанционного зондирования Космического центра имени Джонсона НАСА назвать несколько из их любимых фотографий из 2020. Вот 20 лучших снимков за 20-й год", – говорится в комментарии к видеоролику.

На снимках – изображения Больших озер в Канаде, Куба, Греция, Багамы, восход Луны и Солнца и другие космические пейзажи.

Ранее NASA впервые опубликовало 30 невероятных фото космоса по случаю 30-летия телескопа "Хаббл", сделанные им и отправленные на Землю. На них изображены галактики, звездные скопления и эфирные туманности – все эти небесные объекты принадлежат коллекции, известной астрономам-любителям как каталог Колдуэлла.

Как сообщил OBOZREVATEL, астрономы обнаружили в туманности Киля газопылевое облако "неприличной формы" и назвали его "Дерзкий палец". Изображение космического объекта передал на Землю орбитальный телескоп Hubble.

Исследователи подчеркнули, что он очень похож на жест, означающий "уходи, но гораздо грубее", и в шутку назвали его "самым подходящим символом" для прощания с непростым 2020-м.