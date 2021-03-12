На заводе Tesla в США вспыхнул пожар. Фото и видео

В четверг вечером, 11 марта, на заводе электромобилей Tesla в городе Фримонт, штат Калифорния (США) вспыхнул пожар.

Возгорание произошло на штамповочном станке, производящем автомобили из-за контакта гидравлической жидкости с расплавленным алюминием, сообщает Reuters (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Возгорание в части строящейся фабрики потушили две пожарные машины. Никаких сообщений о пострадавших не поступало, уточнила пресс-секретаря пожарного управления Фремонта Аиши Ноулз.

Местное СМИ KTVU Fox 2 ранее разместило в Твиттере видео с дымом, поднимающимся над фабрикой. Пока не ясно, повлияло ли это на производство.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Tesla является крупнейшим производителем электромобилей в мире. С самого начала существования компании другие компании пытаются создать модели, которые затмили бы автомобили бренда Илона Маска.