На Японию обрушились мощные снегопады: есть жертвы. Фото и видео

Мирослав Семенюк Мир 09:58, 11.01.2021 Обновлено: 10:04, 11.01.2021

На побережье Японского моря обрушились сильнейшие снегопады, которые продолжались более четырех дней.

Как пишет NHK, в результате стихии погибли 8 человек, пострадали – более 270 (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В снежных заторах застряли более 1 тыс. автомобилей. Было отменено более 500 авиарейсов.

Больше всего пострадали префектуры Ниигата, Тояма, Исикава, Фукуи и Гифу. Жителям этих регионов рекомендуется оставаться дома.

Для ликвидации последствий снегопадов привлекли отряды Сил самообороны Японии.

Более 4 дня в Японии продолжались сильные снегопады
japantimes.co.jp
Пострадали более 270 человек
japantimes.co.jp
Жителям рекомендуется оставаться дома
japantimes.co.jp
В снежных заторах застряли более 1 тыс. автомобилей
japantimes.co.jp

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мадриде (Испания) выпал сильнейший за последние 50 лет снегопад – непогода практически парализовала жизнь города.

Всего снегопад ожидается в 36 испанских провинциях из 50. Уже погибли три человека.

Комментировать
Мир

Смотрите также

Наш политический бомонд объединяет одно – демонстративное презрение к украинцам

Степанов снова объяснил логику запретов на продажу носков во время локдауна

На сайте правительства в России несколько часов транслировали оскорбление Путина

Список тайно уколовшихся – перечень потенциальных коррупционеров, беглецов и приживал

В "Слуге народа" допустили, что руководство Украины замешано в скандале с тайной "VIP-вакцинацией"