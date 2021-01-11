На Японию обрушились мощные снегопады: есть жертвы. Фото и видео

На побережье Японского моря обрушились сильнейшие снегопады, которые продолжались более четырех дней.

Как пишет NHK, в результате стихии погибли 8 человек, пострадали – более 270 (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В снежных заторах застряли более 1 тыс. автомобилей. Было отменено более 500 авиарейсов.

Больше всего пострадали префектуры Ниигата, Тояма, Исикава, Фукуи и Гифу. Жителям этих регионов рекомендуется оставаться дома.

Для ликвидации последствий снегопадов привлекли отряды Сил самообороны Японии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мадриде (Испания) выпал сильнейший за последние 50 лет снегопад – непогода практически парализовала жизнь города.

Всего снегопад ожидается в 36 испанских провинциях из 50. Уже погибли три человека.