США накрыл разрушительный ураган "Ида": 10 фото, которые не оставят никого равнодушным

Виталий Семченко
Виталий Семченко
Мир
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США накрыл разрушительный ураган 'Ида': 10 фото, которые не оставят никого равнодушным

Южное побережье США накрыл разрушительный ураган "Ида". Он стал пятым самым мощным ураганом в американской истории, его скорость составила 230 километров в час.

Ровно 16 лет назад Америка пострадала от сильнейшего урагана "Катрина", который унес жизни 1800 человек. И власти считают, что "Ида" станет самой мощной бурей за последние более чем 150 лет, а также серьезным испытанием для дамб и инфраструктуры региона. OBOZREVATEL собрал фото, которые позволяют оценить масштаб урагана и его последствий.

США накрыл разрушительный ураган "Ида": 10 фото, которые не оставят никого равнодушным
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Семья сидит на крыльце своего дома в ожидании урагана "Ида".

Владельцы магазинов и баров заколачивают двери и окна, а местные жители укрепляют свои дома перед приходом стихии.

Ураган "Ида" в США

В Новом Орлеане и других частях штата эвакуировали десятки тысяч людей. На местных дорогах образовались пробки, на некоторых автозаправочных станциях закончился бензин.

Люди покидают город из-за опасности

Стихия уже нанесла серьезные разрушения в Луизиане – без света остались около миллиона человек, а жителей нескольких городов призвали искать возвышенности из-за возможных наводнений. В результате стихии погиб как минимум один человек в городе Преривиль.

Местный житель пытается проехать через сильнейший ливень

По этому поводу уже выступил президент США Джо Байден. Он подчеркнул, что Ида будет иметь разрушительные последствия. "Это буря, которая грозит человеческим жизням. Поэтому, пожалуйста, все вы, люди – в Луизиане, Миссисипи и Бог знает, возможно, еще дальше на восток – сделайте все, чтобы предотвратить беду", – сказал глава государства.

Заседание федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях

По данным органов по борьбе с наводнениями, река Миссисипи течет в обратном направлении на юго-востоке Луизианы. Это вызвано тем, что ураган "Ида" выбрасывает на берег огромные объемы морской воды.

Шторм накрыл берег США

К вечеру 29 августа "Ида" ослабела до первой категории, однако по-прежнему грозит серьезными разрушениями. На понедельник сила ветра в пределах урагана достигала 46,9 м/с, он двигался в северо-западном направлении со скоростью около 14 километров в час.

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В пятницу "Ида" ударила по западной части Кубы – скорость ветра достигала 120 километров в час. Как сообщают СМИ, сильный шторм повалил деревья и столбы линий электропередач.

Шторм "Ида" в пятницу накрыл Кубу

Как сообщал OBOZREVATEL, в Закарпатской области пронесся ураган с грозовыми ливнями. Стихия бушевала недолго, но наделала серьезной беды: повалила деревья, оборвала линии электропередач и повредила крыши.

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