США накрыл разрушительный ураган 'Ида': 10 фото, которые не оставят никого равнодушным

Южное побережье США накрыл разрушительный ураган "Ида". Он стал пятым самым мощным ураганом в американской истории, его скорость составила 230 километров в час.

Ровно 16 лет назад Америка пострадала от сильнейшего урагана "Катрина", который унес жизни 1800 человек. И власти считают, что "Ида" станет самой мощной бурей за последние более чем 150 лет, а также серьезным испытанием для дамб и инфраструктуры региона. OBOZREVATEL собрал фото, которые позволяют оценить масштаб урагана и его последствий.

Видео дня

Владельцы магазинов и баров заколачивают двери и окна, а местные жители укрепляют свои дома перед приходом стихии.

В Новом Орлеане и других частях штата эвакуировали десятки тысяч людей. На местных дорогах образовались пробки, на некоторых автозаправочных станциях закончился бензин.

Стихия уже нанесла серьезные разрушения в Луизиане – без света остались около миллиона человек, а жителей нескольких городов призвали искать возвышенности из-за возможных наводнений. В результате стихии погиб как минимум один человек в городе Преривиль.

По этому поводу уже выступил президент США Джо Байден. Он подчеркнул, что Ида будет иметь разрушительные последствия. "Это буря, которая грозит человеческим жизням. Поэтому, пожалуйста, все вы, люди – в Луизиане, Миссисипи и Бог знает, возможно, еще дальше на восток – сделайте все, чтобы предотвратить беду", – сказал глава государства.

По данным органов по борьбе с наводнениями, река Миссисипи течет в обратном направлении на юго-востоке Луизианы. Это вызвано тем, что ураган "Ида" выбрасывает на берег огромные объемы морской воды.

К вечеру 29 августа "Ида" ослабела до первой категории, однако по-прежнему грозит серьезными разрушениями. На понедельник сила ветра в пределах урагана достигала 46,9 м/с, он двигался в северо-западном направлении со скоростью около 14 километров в час.

В пятницу "Ида" ударила по западной части Кубы – скорость ветра достигала 120 километров в час. Как сообщают СМИ, сильный шторм повалил деревья и столбы линий электропередач.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Закарпатской области пронесся ураган с грозовыми ливнями. Стихия бушевала недолго, но наделала серьезной беды: повалила деревья, оборвала линии электропередач и повредила крыши.