На Шри-Ланке рабочие случайно нашли огромный сапфир стоимостью $100 млн. Фото

На Шри-Ланке нашли крупнейшее в мире скопление сапфиров весом 510 кг или же 2,5 миллионов карат. Приблизительная стоимость около 100 млн долларов.

Находку сделали рабочие, которые рыли колодец на заднем дворе местного торговца драгоценными камнями, передает Insider. Находку сделали в городе Ратнапура, который известен как "город драгоценных камней" Шри-Ланки. Скопление сапфиров под названием Serendipity Sapphire имеет внушительные размеры – 39 дюймов (99,06 см) в длину и 28 дюймов (71,12 см) в ширину.

Торговец драгоценными камнями в третьем поколении и владелец камня рассказал, что ему потребовалось больше года, чтобы смыть грязь и очистить породу. После сертификации оказалось, что внутри находились высококачественные сапфиры.

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"Я никогда раньше не видел такого большого экземпляра. Вероятно, он образовался около 400 миллионов лет назад", – рассказал местный геммолог Гамини Зойса.

Добавим, что общая стоимость торговли драгоценными камнями и ювелирными изделиями в Шри-Ланке оценивается примерно в 550 миллионов долларов в год. Это означает, что один только кластер драгоценных камней может стоить пятую часть ежегодных поступлений страны от экспорта драгоценных камней.

Шри-Ланка известна своими находками драгоценных камней. Например, сапфир под названием "Голубая красавица Азии" (Blue Belle of Asia) весом 392 карата, был продан на аукционе за 17,5 миллиона долларов.

Также в шахтах страны была найдена "Звезда Индии" – звездчатый сапфир весом 563 карата, который сейчас выставлен в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинской лаборатории вырастили самый большой в мире алмаз в 109 карат. Его оценили в полмиллиона долларов США и уже продали.