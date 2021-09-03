На острове в Ла-Манше обнаружили нацистский бункер, построенный на руинах римской башни. Фото

Археологи, раскапывающие остатки 1700-летней римской башни на острове Олдерни в Ла-Манше, обнаружили нацистский бункер времен Второй мировой войны. Он был помещен "точно внутри" трехметровых стен сооружения.

Все это размещено на территории женского монастыря – здании площадью в сто квадратных метров с закругленными углами и башнями, возведенном примерно в 350 году нашей эры. Об этом пишет Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По словам археологов, монастырь считается одним из наиболее хорошо сохранившихся римских фортов на Британских островах и расположенный рядом с концентрационным лагерем Зюльт. Последний здесь обнаружили в прошлом году впервые после Второй мировой.

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"Один факт, удививший исследователей, заключается в том, что немцы построили свой бункер прямо напротив римской каменной кладки", – написала в Facebook благотворительная организация Dig Alderney, занимающейся археологией острова.

По словам возглавляющего исследование археолога Джейсона Монагана, они также обнаружили следы немецкого наблюдательного пункта на внешней стороне башни. А еще доказательства того, что немцы приняли меры по укреплению башенной стены.

По данным турсайта острова Олдерни, женский монастырь когда-то был занят Тюдорами (королевская династия Англии), британскими солдатами и вышеупомянутыми немцами. Там также есть остатки зданий средневековой и наполеоновской эпох. Но в 2011 году было подтверждено, что руины башни относятся именно к римской.

Пока исследователи изучают, как здесь "работала" целая последовательность зданий, водостоков и загадочных стен, пересекающихся друг с другом. Также пытаются понять, из каких эпох они происходят. Раскопки на этом месте возобновятся в 2022 году.

Справка: в период с 1940 по 1945 год остров Олдерни контролировался нацистами. Все его население, около 1500 жителей, были эвакуированы в июне 1940-го, в основном в Британию.

Это была единственная часть Британских островов, оккупированная нацистской Германией во время войны. Она считалась оплотом, в котором располагались концлагеря Зюльт и Нордерней.

Большая часть первого сейчас находится в частной собственности. Над землей осталось очень мало его сооружений после того, как нацисты в 1944-м уничтожили и сожгли почти все свидетельства о лагере и происходивших там ужасах.

Олдерни также был домом для двух рабочих лагерей – Гельголанд и Боркум. Здесь располагался ряд бункеров, огневых точек, тоннелей, бомбоубежищ и других зданий нацистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в лесу недалеко от французского города Реймс открыли тоннель Винтерберг, во времена Первой мировой войны расположенный на линии фронта в массиве Шмен-де-Дам. Там более века лежат тела 270 немецких солдат, погибших самой страшной смертью, которую только можно себе представить.