На 'Москве' был серьезный взрыв: в Пентагоне отреагировали на удар по флагману РФ

США сейчас не имеют достаточно информации, чтобы назвать причину взрыва на российском крейсере "Москва". В то же время американские власти не отвергают версию, что судно было поражено украинской ракетой.

Об этом заявил в интервью MSNBC спикер Пентагона Джон Кирби. По его словам, после взрыва корабль двигался на собственном ходу, вероятно, в порт оккупированного Севастополя.

"Мы знаем, что произошел взрыв. Судя по снимкам, которые есть в нашем распоряжении, взрыв выглядит серьезным. Мы видели сообщения в соцсетях, что, возможно, это была поразившая его украинская ракета береговой обороны. Мы не можем этого исключать, прямо сейчас у нас недостаточно информации", – сказал Кирби.

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13 апреля стало известно, что украинские военные попали ракетами "Нептун" в российский ракетный крейсер "Москва". Это тот самый корабль, который угрожал военным на острове Змеиный и получил ответ "Русский военный корабль, иди на...!".

По словам спикера Одесской военной администрации Сергея Братчука, российский корабль теперь будет оставаться небоеспособным по меньшей мере в течение года.

В Минобороны РФ признали пожар на "Москве" и серьезные повреждения судна, а также сообщили, что экипаж был эвакуирован. При этом причины повреждений в ведомстве называть не стали.

Как сообщал OBOZREVATEL, США будут предоставлять Украине больше разведывательных данных, чтобы помочь в войне против российских оккупантов. Информация американцев должна помочь ВСУ наносить прицельные удары по вражеским целям в Крыму и на Донбассе.