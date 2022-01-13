На картине Боттичелли обнаружили скрытое изображение: ее должны выставить на аукцион. Фото

Под картиной "Человек скорби" итальянского художника Сандро Боттичелли обнаружили скрытое изображение. За основным слоем краски нарисована Мадонна с младенцем.

Об этом сообщает CNN. Старший вице-президент и директор картин Боттичелли на Sotheby's Крис Апостол, который имел возможность исследовать полотно, считает, что это заброшенная композиция "Мадонны нежности" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На ней Мадонна тесно прижимает голову младенца Христа к своей, щека к щеке. Черты лица, в частности нос, глаза и смеющийся рот хорошо заметны на инфракрасном изображении, если перевернуть картину.

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По словам Апостола, голова младенца Иисуса уникальна – нет копии ни в зарисовках Боттичелли, ни в его студийных работах.

Картина "Человек скорби" еще не изучена в совершенстве, поскольку она находится в частных руках с 19 века.

27 января произведение планируется выставить на аукцион Sotheby's с гарантией в 40 миллионов долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, картину Боттичелли "Портрет молодого человека с медальоном" продали на аукционе за 92,2 млн долларов (более 2,5 млрд гривен).

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