Прошел один год и сто пятьдесят два дня войны. Карты ISW показывают, что россияне продолжают наступать южнее Сватово, а ВСУ - потихоньку обходят с флангов Старомайорское на Бердянском направлении. А в остальном ситуация за прошедшие сутки мало изменилась. Впрочем и эти изменения едва заметны.

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Прошел экстренный саммит Украина-НАТО, оперативно созванный Столтенбергом по инициативе Зеленского в связи с выходом России из “зерновой сделки". Ничего интересного: выразили озабоченность, решили усилить разведку в Черном море. Впрочем, может быть и так, что те решения, которые там были приняты, не для наших глаз и ушей. Поэтому все и выглядит так бледно.

Тут в сетях все живо обсуждают как откровение выступление немецкого бригадного генерал Кристиана Фройдинга (он курирует всю военную помощь Германии Украине) о том, что на фронте сложилось равенство сил и поэтому ВСУ наступать очень тяжело. Особенно с учетом того, что россияне за девять месяцев хорошо окопались и приготовились к отражению украинского наступления.

А по мне так он рассказал то, что мы и без него знаем. Более того: он даже приукрасил ситуацию. Так, например, по артиллерии у россиян еще пока есть преимущество. И по авиации есть и еще много по чему пока россияне сильнее.

Но мало кто обратил внимание не на то, что говорил генерал, а на то как он это говорил. А для меня такие вещи имеют не меньшее значение, чем содержание. Посудите сами, он говорит: „Man muss ja nur mal auf die Karte blicken und da haben wir ein Kräfteverhältnis von ungefähr eins zu eins…" По-русски это звучит так: "Достаточно посмотреть на карту, и там у нас соотношение сил примерно один к одному".

Понимаете? “У нас"! Он четко идентифицирует себя с ВСУ. В его сознании те, кто противостоит Путину, это “мы". Это не какая-то отдельная Украина воюет с Россией, а “мы" ей лишь помогаем. Нет! Это “мы" там на фронте. Это у “нас" соотношение сил “примерно один к одному".

Это значит, что если дела на фронте пойдут плохо, то это не у Украины, это у “нас" дела пойдут плохо. Это не будет выглядеть так, что вот, мол, жаль, конечно, что Украина проиграла, мы ей как могли помогали, но ничего не вышло, что ж, всякое бывает, но, слава Богу, нас это не касается…

Нет! Это будет означать, что это “мы" проиграли. Во всяком случае так будет выглядеть ситуация в понимании этого генерала. И я не думаю, что он оговорился, или персонально он слишком близко к сердцу принимает эту войну. Я думаю, что он невольно выразил отношение всех тех людей в Германии и не только (как военных так и штатских), кто занимается помощью Украине.

Примерно в этом же духе несколько дней назад выступила газета WSJ. Она пишет, что если Вашингтон откажется от поддержки Киева и допустит хотя бы частичную победу Москвы, это станет "характерным провалом внешней политики Байдена, который затмит собой вывод войск из Афганистана".

То есть ведущие американские СМИ признают, что нынешняя администрация поставила весь свой политический капитал на победу Украины. И даже больше! Они не видят никакого другого варианта для партнеров Киева, кроме как подготовиться к долгосрочному оказанию помощи. "Единственный реальный ответ — это промышленная мобилизация, которая даст россиянам четкий сигнал, что у украинцев всегда будет много того, что им нужно".

В середине второго года войны Запад медленно, но верно перестает воспринимать эту войну как “чужую", в которой он лишь помогает жертве агрессии. Теперь все яснее становится, что это “мы" воюем с Россией.

Я не знаю, хорошо это или плохо для Запада. Я даже готов согласиться с тем, что Запад эмоционально и экономически втянувшись в эту войну теряет больше, чем выигрывает. Но, похоже, что это уже случилось и, как говориться, поздно “Боржоми пить"... Одно ясно: для Украины это большой плюс. И это не может не радовать тех, кто хочет победы Украины над путинской Россией. А я себя отношу к этим людям.

Похоже и в Москве это тоже поняли и засуетились. Сегодня Шойгу прибыл в Северную Корею. Хорошо известно, что Пхеньян обладает огромными запасами артиллерийских боеприпасов советских калибров. Вот в эти закрома и хочет забраться бравый Шойгу.

Принимают его почти как императора. С почетным караулом и толпами восторженных плакальщиц. Шойгу весь в галунах и позументах, до пяток осыпанный орденами и медалями, мало чем отличается от северо-корейских маршалов (которые, впрочем, тоже, так же как и он, никогда не воевали). Короче, свой приехал к своим.

Чем закончится его визит - предсказать трудно. Многое будет зависеть от позиции Пекина. А вот уж кому затяжной конфликт не нужен, так это китайцам. Они стоят на пороге рецессии, у них много своих проблем, им нужно оживление мировой торговли и снятие санкционных барьеров, а этим пока даже не пахнет. И причина такого положения - путинская война. Зачем же им плескать керосин в костер, который они, наоборот, хотят потушить?

Тем временем США выделили новый пакет помощи на 400 миллионов долларов. Там боеприпасы для артиллерии (как ствольной, так и реактивной), для ПВО и много чего еще. Короче, пока я не вижу никаких признаков “усталости" Запада. Опросы общественного мнения тоже показывают уверенную поддержку Украины в странах Запада.

Сегодня Путин собрал в Петербурге очередной саммит Россия - Африка. На первый такой саммит в 2019 году приехали почти все руководители стран Африки. На этот приехала лишь треть. (38 из 54 не прислали своих делегаций).

И дело даже не в том, что Африка не хочет иметь проблем с Западом и поэтому сторонится Путина. Проблема в том, что африканцы не понимают, что им может дать путинская Россия?

Четыре года назад на первом саммите в Сочи Путин обещал странам Африки двукратное увеличение товарооборота (до 40 миллиардов долларов). Однако по факту объемы торговли не выросли, а даже снизились (до 18 миллиардов долларов).

(По сложившейся традиции Путин уже забыл, что он обещал четыре года назад, и поэтому без стеснения назвал эту разоблачительную цифру в своей недавно опубликованной статье).

А с точки зрения инвестиций ситуация выглядит еще печальнее: на Россию приходится лишь один процент от приходящих в Африку иностранных инвестиций (даже остров Маврикий вкладывает больше).

Вот и думают африканские лидеры: какого черта тащиться к этому болтуну? Что он может кроме как вагнеровцев прислать? Вот те, кому они нужны - пусть и едут к нему. А кто хочет строить нормальную процветающую страну (а таких - большинство), тем у Путина делать нечего…

Одним словом, никак не получается у Путина организовать антизападный интернационал. Нечем ему заинтересовать людей. Нет у него ни денег, ни идей, ни авторитета. И эту войну он проиграет. Это лишь вопрос времени. А оно работает на нас.

Потому, что наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами.

Слава Украине!