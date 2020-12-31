МВД России "светило" маршруты Путина в чатах WhatsApp

Подразделение Министерства внутренних дел России, отвечающее за безопасность передвижения первых лиц страны, три года публиковало подробную информацию о маршрутах президента Владимира Путина в американском мессенджере WhatsApp.

Таким образом, она могла свободно выходить за пределы ограниченного круга лица в случае взлома и пересылки скриншотов, пишет ВВС. Этот факт подтвердили двое бывших и один действующий сотрудник структуры.

По их словам, помимо данных о поездках президента страны-агрессора, рассекреченными могли оказаться и сведения о премьер-министре, председателе Совфеда РФ, руководстве Совбеза, ФСБ и лидерах иностранных государств.

Как утверждают источники, распоряжение об обмене информацией о передвижении политического руководства России в упомянутом мессенджере дал командир подразделения, полковник полиции Анатолий Макаренков.

По словам бывшего сотрудника структуры майора Василия Ветитнева, его начальник требовал от каждого командира взвода создать совместный с подчиненными групповой чат в WhatsApp и передавать туда информацию из кодовой таблицы о своем местонахождении и передвижении объектов госохраны.

Примечательно, что в этой таблице есть позывные политиков, номера их машин, время проезда кортежа, пункты назначения и фамилии инспекторов в экипажах сопровождения.

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