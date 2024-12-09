Может поставлять большие объемы нефти и газа в Европу: эксперт объяснил, почему Россия так долго держалась за Сирию

Страна-агрессор Россия долгое время поддерживала диктаторский режим Башара Асада в Сирии. Кремль так долго держался за эту страну, потому что ему выгодна нестабильность на Ближнем Востоке.

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Арабский мир, в том числе и Сирия, может поставлять большие объемы нефти и газа в Европу. Пока ситуация в регионе не стабильна, эти поставки не происходят, и Россию это устраивало. Об этом в комментарии OBOZ.UA сказал военный эксперт Павел Нарожный.

"Именно потому, что в Сирии была война стабильно. Они добывали и нефть, и газ, но нефть они поставляли исключительно по морю, исключительно к союзникам России, тот же Китай покупал", – объяснил он.

Нарожный напомнил, что это не первая ситуация, когда войска России выходят из какой-то страны, где она имела влияние. И это никоим образом не влияло на действующего лидера РФ, так что не стоит ожидать, что из-за этой потери Сирии начнутся протесты против Путина. Позиция российского диктатора после падения режима Асада вряд ли пошатнется.

"Если проводить перерез с Афганистаном, то в Афганистане погибло по официальным цифрам 12 тысяч человек. В Сирии у них потерь особых не было. Какой-либо привязки к Сирии, каких-то мифов, что это русский мир – нет. Поэтому, я думаю, что влияния особого не будет", – сказал эксперт.

Напомним, что 8 декабря сирийские повстанцы свергли режим диктатор Башара Асада. Его 24-летнее авторитарное правление закончилось, он бежал из Дамаска и, согласно российской версии, "дал указание мирно передать власть".

В ГУР МО заявили, что власти РФ помогли Башару Асаду бежать из Сирии. Именно россияне устроили "спектакль" с авиакатастрофой, за которым следил весь мир.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики Института изучения войны отметили, что скорое падение режима Башара Асада в Сирии, который Кремль помогал поддерживать с 2015 года, является стратегическим политическим поражением для страны-агрессора России. Он бросил в кризис и сам Кремль, поскольку тот стремится сохранить свои военные базы в стране, где идет наступление повстанцев.

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