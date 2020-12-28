Пришло время подводить итоги уходящего года, а они далеко не радужные. Помимо всемирной пандемии коронавируса, нас поглотила жуткая лихорадка борьбы за власть в Соединенных Штатах. Москва явно не ожидала такого поворота событий и рассчитывала на 2-ой срок Трампа в Белом доме. Кремль долго пребывал в шоке от результатов выборов. Теперь все планы Москвы рассыпаются и недалек час, когда начнет сыпаться вся Россия.

Так что же с Трампом? Он, как тот боксер в нокдауне, однако еще сопротивляется, хочет встать и получить последний удар в Конгрессе и Сенате, после чего окажется в нокауте. За две недели до инаугурации Байдена 20 января что-либо сделать для изменения результатов выборов практически невозможно. Даже если Трамп объявит военное положение в шести спорных штатах, этот указ исполнен не будет. Армия в Америке живет под присягой, а не только командами президента, она не может быть использована против своего народа и в угоду какой-либо партии или главы государства. Других рычагов изменить ход событий у Трампа просто нет.

Теперь о морали пока еще действующего президента. Если кто-то скажет, что Трамп это высоко одухотворенная личность и едва ли не мессия, посланная Всевышнем, остается только рассмеяться. Более аморального и безнравственного президента Америка не знала с начала ее основания. Цель жизни Трампа как была, так и остается, – деньги и власть. Ему нет никакого дела до судьбы Америки и ее народа. Чем хуже будет в Соединенных Штатах, что и закладывалось в основу его президентства Москвой, тем лучше для него. Конечная цель – развалить Америку и править хотя бы ее частью до конца своих дней. Не так давно в Конгрессе штата Техас республиканский конгрессмен штата внес законопроект об отделении Техаса от Соединенных Штатов. Об этом Москва совсем недавно могла только мечтать, сейчас это приблизилось к реальности, только что-то пошло не так. Без Трампа в качестве президента это неосуществимо. С самых первых дней в Белом доме Трамп лгал каждый Божий день в своих выступлениях и Твиттере. Как подсчитала всезнающая пресса – Трамп солгал своей стране и народу более 20 тысяч раз за неполных 4 года.

На прошедшей неделе Трамп повторил все свои домыслы касательно фальсификации выборов демократами в своем предновогоднем обращении к нации. Он не сказал лишь самого важного – все его 54 иска в суды штатов и даже в Верховный суд, где большинство судей – республиканцы, были отклонены за отсутствием каких-либо доказательств. Как говорил Геббельс: "Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой". Трамп оказался хорошим учеником у немецких нацистов, но его вовремя остановила американская демократия. Поверить в свое поражение Трамп отказывается. Это уже из области здравого рассудка, который покидает 45-го президента. Хотя понять Трампа можно – он теряет не только кресло в Белом доме, он теряет свои капиталы, нажитые "непосильным трудом". Соседи его поместья в Мар-э-Лаго во Флориде не желают его видеть рядом и готовы подать в суд, поскольку у них есть договор от 1993 года, где Трамп обязался не использовать свою виллу для постоянного жительства и коммерческих целей. Нью-Йорк его ждет только в судах и больше никак. Прокуроры ожидают 21 января, когда можно будет открыть сразу несколько уголовных дел о его хищениях и налоговых махинациях. Трамп с ума сойдет от ежедневных протестов, которые будут устраивать активисты и родственники погибших по корона – вируса, если он вернется в Нью-Йорк. Единственное спасение – какой-то малообитаемый остров в Карибском море, однако и там американская Фемида его достанет.

Теперь несколько слов о праве Трамп. Как считает сам Трамп – Я всегда прав, даже если я не прав. Закон для Трампа не существует, хотя он вынужден ему подчиняться в силу установленных правил американского общества и норм поведения президента. Любая попытка выйти далеко за рамки этих правил могла привести к печальному результату. Под занавес своего пребывания в Белом доме Трамп помиловал всех преступников, которые нанесли немалый урон национальной безопасности Соединенных Штатов и которые работали на его избрание не без помощи ГРУ и Кремля. Кибер атака Москвы в декабре на ряд государственных учреждений Соединенных Штатов многие американские политики расценили как объявление войны Россией (и месть за проигрыш своего агента влияния), однако Трамп проигнорировал эту агрессию Москвы. Он мимоходом как-то заметил: "Это, вероятно, сделал Китай" несмотря на то, что американская разведка указывала на России и даже Госсекретарь Помпео был вынужден это признать. Это лучше некуда характеризует миссию Трампа на высшем государственном посту в Америке. Он теперь открыто защищает Москву как может, а предатели Америки и мздоимцы оказываются на свободе благодаря своему патрону. Трампу терять уже нечего. Он потерял почти все, включая свое лицо и совесть, но не потерял пока свободу и возможность лгать.