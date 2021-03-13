Молдова окончательно отказала в убежище судье-беглецу Чаусу

В Молдове украинскому судье-беглецу Николаю Чаусу окончательно отказали в предоставлении политического убежища.

Об этом пишет "Стране" ссылаясь на решение, что 3 марта вынесла Коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Верховного суда Молдовы.

"Отклонить иск Чауса Николая в отношении приостановления действия решения Апелляционного суда Кишинева от 28 октября 2020 года до рассмотрения апелляционной жалобы по делу административного спора на запрос о вызове, поданном Чаусом Николаем против Администрации президента Республики Молдова о признании необоснованности отказа в отношении предоставления политического убежища и обязывании президента Республики Молдова предоставить политическое убежище гражданину Украины Чаусу Николаю. Решение обжалованию не подлежит", – говорится в решении.

Напомним, что в августе 2016 года Николая Чауса задержали с поличным при получении взятки. Он рассматривал дело торговца наркотиками и вдруг неожиданно объявил перерыв. После этого ушел из здания, встретился с человеком, который передал ему взятку, затем вернулся и вынес решение в пользу подсудимого. Судья спрятал часть денег в стеклянные банки, которые закопал в огороде.

Арестовать Чауса украинские прокуроры не смогли из-за судейского иммунитета, которого его могла лишить Верховная Рада.

Соломенский районный суд Киева принял решение об аресте квартиры и автомобиля Чауса. Однако он бежал в оккупированный Крым, а оттуда – в Молдову.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 марта 2017 года Чауса задержали сотрудники прокуратуры страны. После этого Украина направила в Молдову запрос на экстрадицию судьи-беглеца. В ноябре 2019 года молдавский суд в очередной раз отказал в предоставлении Чаусу политического убежища.

Также Интерпол временно остановил розыск судьи-беглеца Чауса.