На фоне дробящегося и крушащегося миропорядка украинская политика все больше уходит в местечковость. Мир сейчас устроен так, что Меган Маркл оказалась важнее Крыма. А в военном плане основная точка бифуркации – как минимум, в Европе – сейчас не Крым. А Карабах.

Почему?

После второй мировой войны мир пришел в равновесие. Это не было равновесие добрых воль, это было равновесие сил. У каждой стороны было по ядерной дубине, и каждая понимала, что новый пересмотр пешек на доске для неё будет настолько же катастрофичным, как и для противника. Исходя из этого было установлено, во-первых, равновесие границ. Всё, с этого момента вот как пролегли линии на карте, так теперь и будет. Хватит. Мы не вынесем больше крови. А, во-вторых, были разработаны принципы, которые поддерживали это равновесие. Нерушимость границ, право наций, ООН, Северо-Атлантический Альянс, ЕСПЧ и так далее.

В девяносто первом году западный образ жизни победил. Монстр сдох. Варшавский блок распался. Но, образовавшаяся на руинах совка Россия только подтвердила приверженность послевоенным принципам мироустройства.

И так было до две тысячи четырнадцатого года. Когда Владимир Путин, вконец потерявший берега после Чечни и Грузии, открыл ящик Пандоры и проорал на весь мир: "Воруй! Убивай! Дери гусей! Теперь можно! Я отменяю прошлые законы!"

И, к сожалению, это сработало.

Крым стал первой точкой этого нового, ломающегося периода отсутствия устоявшегося, принятого всеми сторонами, миропорядка. Первой, но теперь уже не главной. На шахматной доске появились игроки, которые считают, что новое переставление пешек возможно. И, главное, они готовы к новым рекам крови, которое это может повлечь. И, что еще хуже, значительная часть населения их в этом их желании скреп и величия, поддерживает.

Я сейчас не буду про справедливость, международное право, закон и прочие теоретические стороны произошедшего в Карабахе. Я только про практическую сторону. Турция взяла Карабах совсем не потому, что за ней право и справедливость. Может, это так. Может, это не так. Но Турция взяла Карабах не по праву справедливого. Этот момент задействован не был. А только по праву сильного.

Потому что теперь можно. И за это ничего особенно не будет. Вова показал.

И Эрдоган понял это.

Три года назад он уже пробовал сунуться первый раз – но тогда ему еще вставили штырь до неба. И сказали, что второго очага напряжения не потерпят. Тогда это еще было кому делать.

Потому что тогда в мире еще существовал шериф.

Вместо головы у него был придурковатый попугай, правда, но все еще существовал.

По инерции.

А теперь его нет. Теперь на его трупе пляшет BLM. Теперь бывшему шерифу вообще ни до чего – у него таааакой вагон своих внутренних проблем, что на внешние уже просто не хватает ни сил, ни времени. БЛМ, Капитолий, раскол, инфантилизм общества, пандемия, нефтяные войны, торговые войны с Китаем, войны вакцин и пр. и пр. и пр.…

И Эрдоган, повторюсь, понял это. Он почувствовал момент.

И выиграл.

Павел Шехтман совершенно верно подмечает – если бы оказалась сильнее Армения, она взяла бы Нахичевань. И ей тоже за это ничего бы не было.

Но армяне сейчас совершенно не готовы воевать. Они вместо этого ср*тся друг с другом, аж дым до неба, и скидывают Пашиняна. Ничего, к слову, не напоминает?

А значит, будет вторая серия. С повышением ставок. Я ни на секунду не сомневаюсь – в штабах Турции обсуждается сейчас возможность пробития коридора на Нахичевань. И оккупации южной части уже самой Армении.

Путин открыл этот ящик Пандоры – но он только открыл. Он провозгласил слом старого миропорядка.

А Эрдоган его закрепил.

Столкновение двух, мечтающих о возрождении былого величия, скрепостанов – одного дедовоевало-православного, другого османско-мусльманского – когда один сидит у другого занозой в Сирии, а второй у первого занозой в "Закавказском Подбрюшье" – становится практически неизбежным.

И где бы оно ни началось – на данный момент с наибольшей вероятностью на Кавказе, но возможно и в Сирии, или в Черном море – оно неизбежно перекинется на Крым.

Этот плацдарм Турции будет мешать невероятно, значит, сосредоточение сил и средств противника на этом плацдарме нужно уничтожить. Как минимум авиационных и ракетных.

Но России этот плацдарм также критически важен.

Значит, к нему надо пробить коридор.

Пять лет Порох страну за уши тянул, чтобы успеть к часу икс – а никто не знает, когда это всё начнется – сделать её максимально субъектной. Чтобы не большие игроки решали за неё её судьбу, а она сама уже определяла свое будущее.

Боюсь, что не успел.

И ситуация опять возвращается к столетней давности – две поехавшие каждая на своих скрепах мечтающие о былом величии Империи.

И Украина между ними.

Россия взяла Крым по праву сильного. Турция ровно по такому же праву сильного взяла Карабах.

Почему вы думаете, что сильным игроком в следующей партии будет Украина?

И в ситуации нового биг-барабума она вернёт Донбасс и Крым, и Кубань – а не потеряет Мариуполь, Бердянск, и дальше там по карте можно чертить карандашом, как душа ляжет, хоть Одессу, хоть Харьков?

Аваков заявляет, что Нацгвардия готова к реинтеграции Донбасса.

Проснитесь, ребята. Сон разума породит в этом случае не чудовищ.

А катастрофу.

А шерифа больше нет!

Байден, конечно, взялся за дело очень бодро, очень хорошо, тут тебе и новые санкции за "Северный Поток", и кибератаки на Россию – есть мнение, что положенные сайты госуправления РФ не от рукожопости борцов за замедление Твиттера, а как раз та самая атака, о которой и предупреждали – и возвращение в мировую политику, и жесткое позиционирование себя, как помощника Украины – и дай, боже, им успехов, все верно делают, хорошо, если получится - но беда в том, что этого хочет только голова шерифа. Его органы управления. А тело шерифа уже не хочет жить по прежнему миропорядку. Его левая рука хочет БЛМ и нео-комсомол. И успешно продвигает эти вирусы в его кровь. Его правая рука хочет кью-анонов и штурма Капитолия. И тоже неплохо продвигается на этом направлении.

И эти противоречия пока не разрешены.

Как я и говорил – любой следующий после Трампа президент США столкнется с ворохом внутренних проблем, которые оттянут у него очень значительный кусок ресурсов на их решение. И этот кусок, естественно, будет взят из сегмента решения проблем внешних.

Европу тоже трясет. Британия вышла из ЕС – зачем, почему? Да сама не поняла. А просто надоело, и всё. Не желаем жить по старому. Хотим по-новому? Как? Да откуда мы, нахрен, знаем…

И вот Меган Маркл – это же вообще ни разу не про Меган Маркл. Это именно про разрушение старых правил. Про инфантилизацию мира. Про разрушение логики, здравого смысла и критериев допустимого-недопустимого.

Про разрушение старых общественных договоров.

А новых нет.

Почему Украина отказывается от того, чтобы быть втянутой в мировую политику, когда от этого напрямую зависит её как минимум территориальный суверенитет, я не понимаю. Вы вспомните, какова была информационная повестка три года назад. Один проход совместно с кораблями НАТО через Керченский пролив – млять, да Украина вела лидирующую роль в политике ВСЕЙ Европы! Вся Европа, её военный альянс, подчинялись воле Президента Украины, который заставил их вписаться в это дело, заставил выдать корабли, заставил дать согласие на представителей ООН – и пойти через Керченский пролив, чтобы доказать: да, это наши воды, мы будем здесь ходить, мы Украина, мы здесь суверен!

А сейчас? А сейчас полный п*здец. И пролив, и Азовское море Украиной на данный момент утеряны. Надо признать реальность. Невозможно сейчас найти идиотов в Европарламенте, чтобы посадить их на баржу и идти через Керченский пролив, с почти гарантированной теперь вероятностью стрельбы, дабы доказать, что это - Украина. Всё, момент утерян. Его уже не вернуть. Даже пусть хоть сто раз государственник будет следующим президентом. Это примерно как Молдова бы сейчас сказала– а давайте возьмем евродепутатов и с ними на барже в сопровождении катеров НАТО пройдем по Днестру чтобы показать, что Бендеры все еще Молдова.

Дурак что ли…

Вы понимаете, НАСКОЛЬКО произошел откат? Какая катастрофа случилась во внешней политике?

Но в разы хуже, что и во внутренней тоже.

Эта парадигма просто полностью ушла из общественного сознания. Всё, её просто нет. "Мы вернем свое море" – это гасло вытравлено из общественного дискурса полностью. Вместо него какой-то просто полный п*здец. Про бабу да. Про корабельную сосну. Про анал-табу. Про Киву. Про собаку за газ. Про что угодно.

Парадигма про "мы вернем свою землю" – в том виде, каком она была – тоже больше не существует. Вместо неё – "перестать стрелять" и развод войск. Хоть что-то, по сравнению с морем, но тоже шаг назад.

И, к сожалению, общество подхватило этот тренд и втянулось в него.

Мы хотим срачи про то, что дед Василь сказал про бабу Юлю в Раде, а не Керченский пролив.

Происходит процесс окукливания на второстепенных внутренних проблемах.

Попытка говорить о проблемах глобальных, о том, что оркостан еще нихрена не сломан, а, значит, он полезет, и надо готовится ко второй серии – причем полезет он уже с проведенной работой над ошибками, а Украина все готовится к прошедшей войне и решает, как она будет реинтегрировать Донбасс – эти попытки вызывают усталое отторжение.

Лучше веселые срачи про видосики Шария.

Это хорошо заметно.

Население Израиля – девять миллионов человек. С Запада на Восток эту страну переплюнуть можно. И эта страна является одним из ведущих игроков мировой политики.

Почему страна с населением в сорок миллионов, и в тысячу километров хоть справа налево, хоть сверху вниз, добровольно отказывается от места в группе лидеров, когда сама история толкает её туда, и от этого зависит её же судьба, мне не понятно.

Вот примерно как-то так, если вкратце, обстоят дела на данный момент.

Но сегодня ведь тренде опять будет очередная какая-нибудь ничего не значащая хрень про "Аминь, Анечку".

Вот что-то меня прорубило прям.

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