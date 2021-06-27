Министр здравоохранения Британии ушел в отставку из-за поцелуя с помощницей

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок ушел в отставку после скандала, когда были опубликованы фото, где он целуется со своей помощницей Джиной Коладанджело. Помимо нарушения норм морали, его обвинили в нарушении карантинных норм.

По данным таблоида The Sun, между министром и его подчиненной завязался роман, при этом у обоих есть семьи и дети. 43-летний Хэнкок женат, у него трое детей. Сообщается, что фото были сделаны 6 мая в здании министерства, когда в стране еще действовал жесткий карантин.

Видео дня

Британские СМИ еще 1 мая заметили Хэнкока и Коладанджело, выходящими из резиденции премьер-министра.

"Я понимаю, на какие огромные жертвы пошел каждый в этой стране, и те из нас, кто устанавливают эти правила, должны их придерживаться. И поэтому я должен уйти в отставку… Я приношу извинения за то, что нарушил правила, я прошу прощения у моей семьи и близких за то, что подверг их этому испытанию. Кроме того, в такое время я должен быть с моими детьми", – написал Хэнкок в прошении об отставке, которое направил премьер-министру Борису Джонсону.

Новым главой британского минздрава назначен Саджид Джавид, который в 2019-2020 годах занимавший должность министра финансов, а до был министром внутренних дел. В заявлении правительства отмечено, что "королева с удовольствием одобрила назначение достопочтенного Саджида Джавида, члена парламента, на должность государственного секретаря по вопросам здравоохранения и социальной защиты".

Известно, что Хэнкок и Коладанджело познакомились еще во время учебы в Оксфорде. В сентябре 2020 года Коладанджело вошла в совет при министерстве здравоохранения.

На ее странице в Linkedin указано, что она занимает пост неисполнительного директор в Департаменте здравоохранения и социальной защиты Британии. Также она является директором по маркетингу и коммуникациям в компании Oliver Bonas – независимом британском ритейлере с более чем 80 магазинами в Великобритании и Ирландии.

Также она указала, что является управляющей двух школ Beyond Autism в Лондоне, независимых специальных школ для детей с аутизмом.

Она замужем за предпринимателем Оливером Трессом, у них трое детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны подробности тайной свадьбы премьера Британии Бориса Джонсона и его молодой подруги.