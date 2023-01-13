Министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт решила уйти в отставку – BILD

Кристин Ламбрехт решила уйти в отставку с поста министра обороны Германии. Инициатива о ее отставке якобы исходила от нее самой, а не из офиса канцлера Олафа Шольца.

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Об этом сообщило издание BILD из собственных источников. Точный срок отставки на данный момент неизвестен. Ее преемник также обсуждается внутри ведомства.

Напомним: Ламбрехт впервые с начала полномасштабного вторжения РФ посетила Украину в октябре 2022 года. Она побывала в Одессе, где заверила, что в ближайшие дни наша армия получит первую систему противовоздушной обороны IRIS-T.

Позже вместе в министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок она требовала значительно больше денег от министра финансов Кристиана Линднера на предстоящий год, чтобы оказать военную поддержку Украине. Речь шла о специальном фонде для помощи в оружии в размере 2,2 миллиарда евро.

Накануне встречи министров обороны стран-союзников на американской авиабазе в Рамштайне 20 января Ламбрехт встретится с министром обороны США Ллойдом Остином в Берлине. В результате Германия, вероятно, примет решение о поставках боевых танков Leopard Украине на следующей неделе и объявит его на саммите в Рамштайне. Пока неизвестно, позволит ли ФРГ другим странам поставлять "Леопарды" Украине, или же предоставит их сама.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– немецкие оппозиционные силы снова призвали федерального канцлера Олафа Шольца разрешить передачу танков Leopard ВСУ. Зампредседателя парламентской фракции ХДС/ХСС Йоханн Вадефуль заявил, что "упрямый канцлер" мешает военной помощи;

– Германия выделит Украине 20 миллионов евро на приобретение систем связи Starlink. Треть из них уйдет на нужды Вооруженных сил Украины.

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