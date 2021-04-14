Международная и Европейская федерации журналистов призвали освободить задержанного в Крыму Есипенко

В Международной и Европейской федерациях журналистов призвали немедленно освободить задержанного в оккупированном Крыму журналиста-фрилансера Владислава Есипенко.

Соответствующее обращение к институциям было направлено Национальным союзом журналистов Украины, передает пресс-служба учреждения. В МФЖ и ЕФЖ также отметили, что информация об этом инциденте внесена на Платформу Совета Европы для защиты журналистики и безопасности журналистов.

"Национальный союз журналистов Украины выражает свою солидарность с коллегами из проекта "Криы.Реалии" в их праве независимо информировать о жизни на оккупированном полуострове. Десятки журналистов и сотрудников проекта преследуют и травят. Большинство из них были вынуждены покинуть Крым. Мы осуждаем пытки, ограничения права на юридическую помощь, и требуем немедленного освобождения Владислава Есипенко", – отметил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

"Российские власти должны немедленно освободить журналиста Владислава Есипенко и снять все обвинения против него. Журналистика – это не преступление. Я хочу сказать Владиславу, что мы не покинем его на произвол судьбы, будем продолжать давить, пока он не окажется на свободе", – сказал генеральный секретарь европейской Федерации Журналистов Рикардо Гутьеррес.

Генеральный секретарь Международной Федерации Журналистов Энтони Беланжер также отметил, что эти фальшивые обвинения должны быть сняты.

"Нужно прекратить практику варварских пыток и вынужденных признаний. Вместе с союзами журналистов во всем мире мы требуем освобождения Владислава", – сказал он.

Также в НСЖУ отметили, что постоянно информируют офис Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ по фактам вопиющих нарушений прав украинских журналистов.

13 апреля, на официальной странице в Twitter представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро отметила: "Недавно арестован в Крыму фрилансер Владислав Есипенко с RFE / RL заявил, что его пытали. Это шокирующая и ужасная новость, которая является еще одним тревожным подтверждением и без того страшной ситуации относительно свободы слова и безопасности журналистов".

Как сообщал OBOZREVATEL:

сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации задержали в Крыму Владислава Есипенко за то, что он якобы занимался на оккупированном РФ полуострове "разведывательно-подрывной деятельностью в интересах украинских спецслужб".

Против него было возбуждено уголовное дело. Жена задержанного сообщила, что к нему до сих пор не смог попасть независимый адвокат.