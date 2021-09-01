Меркель может остаться на посту канцлера ФРГ: названа причина

Канцлер Германии Ангела Меркель может сохранить должность и после истечения срока своих полномочий, вплоть до Рождества (25 декабря). Вполне возможно, что женщина останется исполнять обязанности канцлера до формирования нового правительства.

Такой прогноз озвучил лидер "левой" парламентской группы ФРГ Дитмар Барч, передает газета Der Tagesspiegel. "Моя оценка такова: Меркель по-прежнему будет канцлером, несмотря на федеральные выборы, до Рождества", – заявил политик.

По его мнению, такой сценарий вполне реалистичен, так как после выборов в Германии 26 сентября ожидаются продолжительные переговоры о коалиции.

"Это займет очень много времени, потому что, вероятно, ни одна партия не приблизится к 30%. Это приведет к различным вариантам коалиции", – озвучил свой прогноз Барч, добавив, что избиратели будут наблюдать "отличную тактику" политиков.

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Напомним, что официально Меркель перестанет быть федеральным канцлером ФРГ после выборов, на учредительном заседании новоизбранного Бундестага.

Интересно, что если Меркель продержится на посту как минимум до 17 декабря, то она побьет рекорд. Сейчас канцлером Германии дольше всех был Гельмут Коль, который находился у власти 5869 дней. Из-за этого Коль известный как "канцлер единства".

Напомним, что до конца каденции Меркель планирует организовать встречу четырех лидеров Нормандского формата. Она считает, что вoеннoе и пoлитическoе давление на Украину мoжнo уменьшить, дoгoвариваясь с лидерoм Кремля Владимирoм Путиным не "с глазу на глаз", а "трoе прoтив однoго".

Как ранее писал OBOZREVATEL, после отставки Меркель будет получать 15 000 евро в месяц как пенсионерка.