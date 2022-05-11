Маск заявил, что россияне наращивают кибератаки, но Starlink дает отпор
Россия пытается массированными кибератаками нарушить работу спутникового интернета Starlink. В то же время в компании заявили, что готовы противостоять любым попыткам страны-агрессора вывести из строя интернет.
При этом с каждым днем РФ наращивает атаки на Starlink. Об этом в Twitter заявил изобретатель Илон Маск.
По его словам, глобальная спутниковая система Starlink уверенно противостоит российским кибератакам.
"Starlink до сих пор сопротивлялась попыткам российской кибервойны заглушить и взломать, но они наращивают свои усилия", – написал Маск.
Также по информации Reuters Россия делает все для того, чтобы отключить спутниковый интернет в Украине. Одна из первых масштабных кибератак произошла в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.
"Россия стояла за массированной кибератакой на спутниковую интернет-сеть, которая отключила десятки тысяч модемов в начале российско-украинской войны, США, Великобритании, Канаде, Эстонии и Европе", – пишет издание.
Напомним, в Украине зарегистрировали представительство компании SpaceX Илона Маска – Starlink Ukraine. Таким образом сервис сможет полноценно предоставлять свои услуги украинским пользователям.
Как работает Starlink
Система обеспечивает доступ к интернету через сеть спутников. Обычно комплект оборудования стоит $499, а ежемесячная абонплата – $99. Скорость передачи данных составляет от 50 до 200 Мбит/с.
В комплект для подключения (Starlink Kit) входит спутниковая антенна ("тарелка"), базовая станция, WiFi-роутер, зарядка и провода. Антенну нужно прикрепить к штативу и разместить на улице таким образом, чтобы обеспечить антенне беспрепятственный доступ к открытому небу. Затем нужно установить приложение из Google Play или AppStore, чтобы настроить домашнюю сеть.